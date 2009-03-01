14 مدرسه غیرانتفاعی قرآن در اردبیل احداث می شود

سید شهاب ‌الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زمین تامین شده برای احداث این مدارس موقوفی است، اظهار داشت: مراحل احداث این مدارس نیز با مسئولیت و هزینه دارالقرآن الکریم استان اجرا می شود.

وی هدف از احداث این مدارس را توسعه فعالیتهای آموزشی ـ قرآنی و تربیت حافظان و قاریان قرآن عنوان کرد و افزود: از مجموع چهارده مدرسه غیر انتفاعی در دست ساخت، سه مدرسه دخترانه خواهد بود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل از آغاز طرح احداث مسجد جنت‌سرای بقعه تاریخی شیخ‌حیدر شهرستان مشکین‌شهر خبر داد و اضافه کرد: این مسجد یک هزار متر مربع زیربنا داشته و با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال احداث خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به وجود یک هزار و 700 مسجد در استان اردبیل یادآور شد: امسال برای بازسازی و نوسازی این تعداد مسجد 10 میلیارد ریال از اعتبارات استانی جذب شده بود که هم اکنون صرف بازسازی مساجد می شود.

حسینی همچنین با اشاره به بیمه شدن 320 خادم مساجد در سطح استان خاطرنشان کرد: این افراد با هزینه سازمان اوقاف تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان قرار داشته و از مزایای آن بهره مند شده اند.

وی ابراز داشت: با تکمیل این طرح، تمامی خادمان مساجد و امامزاده های استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به ضرورت شناسایی موقوفات در اردبیل تاکید کرد: خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته و همزمان با هفته وقف چهار باب مغازه به ارزش تقریبی دوازده میلیارد ریال در بازار زرگران اردبیل شناسایی شده اند ضمن اینکه شناسایی موقوفات احتمالی نیز پیگیری می شود.