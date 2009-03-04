موفقیت محققان کشور در دستیابی به دانش فنی تولید بایواتانول

جواد نصیری مدیر دفتر انرژی زیست توده سازمان انرژیهای نو ایران در گفتگو با خبرنگار مهر به جایگاه سوختهای بیواتانول در جهان اشاره کرد و افزود: بخش حمل و نقل بزرگترین مصرف کننده سوختهای فسیلی در جهان است از این رو تنوع بخشی به سبد تامین سوخت بخش حمل و نقل از مهمترین فعالیتهایی است که در حال حاضر در سطح جهان دنبال می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 60 میلیارد لیتر سوختهای تجدیدپذیر عمدتا در اروپا و آمریکا عرضه می‌شود که 75 درصد از آن بایواتانول (جایگزین بنزین) و 25 درصد آن بایودیزل (جایگزین گازوئیل) است.

نصیری با تاکید بر اینکه خوشبختانه در ایران بایواتانول تولید می شود، اظهار داشت: در این زمینه محققان سازمان انرژیهای نو ایران با استفاده از موادی چون باگاس نیشکر، ملاس چغندر قند و خرما موفق به تولید بایواتانول شدند.

وی با تاکید بر اینکه بایواتانول تولید شده قابلیت استفاده در خودروها را به عنوان سوخت ندارد به مهر گفت: بایواتانول تولید شده به دلیل دارا بودن مقادیری آب قابل استفاده در خودروها نیست.

نصیری با بیان اینکه در حال حاضر برخی از شرکتهای تحقیقاتی بایواتانول با پایه سوخت را تولید کرده اند، ادامه داد: وزارت ‌نفت اخیرا تفاهم نامه ای با این تولید کنندگان برای تولید بایواتانول منعقد کرده است. بر اساس این تفاهم نامه قرار است با همکاری وزارت نفت اولین پایلوت بیواتانول در کشور ایجاد شود.

مدیر دفتر زیست توده با تاکید بر اینکه شهر اهواز به عنوان پایلوت انتخاب شده است، خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار است 5 درصد بایواتانول به بنزین اضافه شود.

وی به مزایای این نوع سوخت اشاره کرد و ادامه داد: با افزودن بایواتانول به بنزین می‌توان MTBE که ماده خطرناک در سوخت بنزین است را حذف کرد. ضمن آنکه موجب کاهش آلودگی و احتراق بهتر در موتور خودروها می‌شود.