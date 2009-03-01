قرارداد واگذاری زمین مسکن مهر به پنج تعاونی شهرستان گرمسار بسته شد

بهرام ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرمسار گفت: تعاونیهای مسکن مهر در گرمسار در بخشهای مختلف فرهنگی، کارگری و کارمندی فعالیت دارند و دارای 722 نفرعضو هستند.
وی با اشاره به اینکه آمادهسازی زمینهای مسکن مهر در این شهر از پیشرفت 73 درصد برخوردار است، اظهار داشت: دستگاههای مختلف برای تسریع در ساخت مسکن مهر باید همکاری لازم را با دستاندرکاران این طرح داشته باشند.
فرماندار شهرستان گرمسار گفت: ناهماهنگی مسئولان دستگاههای اجرایی این شهرستان در اجرای سریع طرح مسکن مهر معنایی ندارد و تسریع در اجرای طرح مسکن مهر در شهرستان گرمسار بیش از گذشته احساس میشود.
ستاری راهاندازی بنگاههای اقتصادی زودبازده با اشتغالزایی مناسب و احداث مسکن مهر برای خانوارهای متقاضی بدون مسکن را از مهمترین اقدامات دولت نهم عنوان کرد.
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