  1. استانها
  2. سمنان
۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۵۵

قرارداد واگذاری زمین مسکن مهر به پنج تعاونی شهرستان گرمسار بسته شد

قرارداد واگذاری زمین مسکن مهر به پنج تعاونی شهرستان گرمسار بسته شد

سمنان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرمسار گفت: با بررسی مسائل و مشکلات طرح مسکن مهر، قرارداد واگذاری زمین به پنج تعاونی این شهرستان منعقد شد.

بهرام ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرمسار گفت: تعاونیهای مسکن مهر در گرمسار در بخشهای مختلف فرهنگی، کارگری و کارمندی فعالیت دارند و دارای 722 نفرعضو هستند.

وی با اشاره به اینکه آماده‌سازی زمینهای مسکن مهر در این شهر از پیشرفت 73 درصد برخوردار است، اظهار داشت: دستگاه‌های مختلف برای تسریع در ساخت مسکن مهر باید همکاری لازم را با دست‌اندرکاران این طرح داشته باشند.

فرماندار شهرستان گرمسار گفت: ناهماهنگی مسئولان دستگاه‌های اجرایی این شهرستان در اجرای سریع طرح مسکن مهر معنایی ندارد و تسریع در اجرای طرح مسکن مهر در شهرستان گرمسار بیش از گذشته احساس می‌شود.

ستاری راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی زودبازده با اشتغالزایی مناسب و احداث مسکن مهر برای خانوارهای متقاضی بدون مسکن را از مهمترین اقدامات دولت نهم عنوان کرد.
کد مطلب 840708

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها