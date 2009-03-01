قرارداد واگذاری زمین مسکن مهر به پنج تعاونی شهرستان گرمسار بسته شد

سمنان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرمسار گفت: با بررسی مسائل و مشکلات طرح مسکن مهر، قرارداد واگذاری زمین به پنج تعاونی این شهرستان منعقد شد.