ششمین دوسالانه تصویرگری همچنان بلاتکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع برگزاری ششمین دوسالانه تصویرگری شش سال پس از برپایی پنجمین دوره آن اردیبهشت امسال از سوی مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد مطرح شد، اما نبود توافق بین مرکز و انجمن تصویرگران درباره نحوه همکاری باعث شد برگزاری این دوسالانه در هاله ابهام قرار بگیرد.

محمود شالویی مدیر کل تجسمی در گفتگوهای خود از برپایی قطعی دوسالانه در اسفندماه امسال در شیراز خبر می‌داد. این در حالی است که اواخر آبان بعد از نشست‌های مختلف هیئت مدیره انجمن تصویرگران و شالویی نحوه همکاری این دو مشخص و قرار شد انجمن از تجارب خود در برپایی بهتر ششمین دوسالانه تصویرگری استفاده کند و زمان برپایی به اردیبهشت 88 موکول شد.

گویا مشکلات برپایی این دوسالانه هنوز رفع نشده و با گذشت حدود چهار ماه از توافق مرکز و انجمن، دبیر دوسالانه هنوز مشخص نیست. با توجه به فرصت دو ماهه تا دوسالانه تصویرگری که با تعطیلات نوروز نیز روبرو شده، مشخص نشدن دبیر، داوران و منتشر نشدن فراخوان نشان از برطرف نشدن مشکلات ششمین دوره این رویداد دارد، اما گفته می‌شود دوسالانه تصویرگری اردیبهشت 88 در شیراز برگزار می‌شود.

علی بوذری سخنگوی انجمن تصویرگران کتاب کودک در این باره به خبرنگار مهر گفت: در دو ماه گذشته جلسات مختلف برای برنامه‌ریزی، تدوین فراخوان و تعیین دبیر دوسالانه برپا شده، اما هفته‌هاست شالویی مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی دبیر دوسالانه را معرفی نمی‌کند.

او افزود: با توجه به تاخیرهای صورت گرفته، ما در انجمن بهترین زمان برگزاری دوسالانه تصویرگری را شهریور سال آینده می‌دانیم، هرچند تصمیم گیری برای این موضوع بستگی به نظر شالویی دارد که رئیس شورای سیاستگذاری است.