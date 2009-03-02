صنعت نفت در ابتدای فصل خوب بسته نشد

حافظ علی اسناوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: دلیل اصلی عدم موفقیت تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور این است که این در ابتدای فصل توسط مجتبی تقوی خوب بسته نشد و اکنون مربیان جدید تاوان کم کاری در ابتدای فصل را می دهند.

وی ادامه داد: برنامه ای که تقوی، به عنوان سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت برای موفقیت این در دسته اول باشگاه های کشور ارائه کرد به هیچوجه جالبت نبود وباعث ناکامی نفت شد.

اسناوندی تصریح کرد: وضع کنونی تیم را برای بیژن ذلفقار نسب، سرمربی جدید تیم شرح داده ایم و وی اعلام کرده هنوز می توان به صعود نفت به لیگ برتر امیدوار بود و ما هم تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا این مربی به اهداف خود برسد و نفت را به موفقیت برساند.

وی افزود: با ذلفقارنسب یک قرارداد یک و نیم ساله منعقد کرده ایم و وی علاوه بر اینکه سرمربی تیم بزرگسالان است به عنوان مشاور عالی موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت نیز منصوب شد که یکی از وظایف آن نظارت بر حسن انجام فعالیتهای تیمهای پایه صنعت نفت است.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان امسال در رقابتهای لیگ دسته اول حضور دارد و تاکنون نتایجی خوبی به دست نیاورده است به هیمن دلیل بیژن ذلفقارنسب هفته گذشته به عنوان سومین سرمربی این فصل صنعت نفت معرفی و مشغول به کار شد.

