به گزارش خبرنگار مهر، استرالیا، نیوزیلند و بوسنی و هرزگوین کشورهایی هستند که اخیرا آمادگی خود را برای اعزام نمایندگان‌شان به تهران جهت حضور در کلاس بین‌المللی داوری والیبال اعلام کرده‌اند. پیش از این چین (دو داور) و ژاپن (یک داور) نیز به منظور شرکت در دوره آموزشی تهران ثبت نام کرده بودند.

بدین ترتیب تعداد کشورهای خارجی شرکت‌کننده در کلاس بین‌المللی به حد نصاب رسید تا هیچ مشکلی در این مورد وجود نداشته باشد. طبق قوانین فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) در هر یک از دوره‌های آموزشی مربیگری و داوری که قرار است به صورت بین‌المللی برگزار شود باید حداقل پنج کشور خارجی حضور داشته باشند.

کلاس داوری بین‌المللی والیبال 10 تا 18 اردیبهشت‌ماه در دو بخش مردان و زنان برگزار می‌شود.

"حسن احمد" مصری که دبیر کمیته داوران FIVB است، مدیر کلاس بین‎المللی داوری تهران است. ضمن اینکه "چو" از چین نیز به عنوان مدرس در این کلاس حضور خواهد داشت.

ایران به عنوان کشور میزبان می‌تواند 5 داور ملی خود را که نام‌شان سه سال متوالی در فهرست داوران فعال فدراسیون جهانی ثبت شده است، برای شرکت در این دوره آموزشی بین‌المللی معرفی کند. سایر کشورهای متقاضی می‎توانند با حداکثر دو داور در این کلاس شرکت داشته باشند.