کمبود وسایل یدکی مانع اجرای طرح دونازله کردن جایگاه ها در خوزستان

ملک ابراهیم ضیغمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز در باره روند اجرای طرح دونازله کردن جایگاه های عرضه بنزین در منطقه خوزستان گفت: بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با توجه به شرایط آب و هوایی شهرهای کرمان، اهواز و هرمزگان، اجرای این طرح در این مناطق نسبت به شهرهای دیگر در اولویت قرار داشت، اما به دلیل کمبود وسایل یدکی (قطعه اصلی سامانه هوشمند تلمبه ها) برای دونازله کردن جایگاه ها، هنوز نتوانستیم آن را در سطح منطقه خوزستان اجرایی کنیم.

ضیغمی تعداد جایگاه های در دست ساخت منطقه اهواز را 24 جایگاه ذکر کرد و گفت: تمامی جایگاه های جدید عرضه سوخت در اهواز به صورت دو نازله طراحی شده اند.

وی بیشترین مشکل مصرف کنندگان سوخت سی.ان.جی در استان خوزستان را نوع دستگاه های کمپرسور و کیفیت بد این دستگاه ها عنوان و تصریح کرد: دستگاه های کمپرسوری که به منطقه خوزستان اختصاص داده شده است با توجه به گرمای هوا و بالابودن دمای هوا در استان جوابگویی نیاز مصرف کنندگان نیست، بنابراین از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تقاضا می کنیم دستگاه هایی متناسب با شرایط آب و هوایی این منطقه در اختیار ما قرار دهند.

ضیغمی با اشاره به اجرای طرح رتبه بندی جایگاه داران در تمام جایگاه های عرضه سوخت کشور گفت: این طرح هم اکنون در 57 جایگاه عرضه سوخت منطقه اهواز اجرایی شده است که بر اساس آن یک جایگاه منطقه رتبه یک، 9 جایگاه رتبه دو، 25 جایگاه رتبه سه و 22 جایگاه نیز رتبه چهار را دریافت کردند.

بر پایه این گزارش، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز با 10 ناحیه، سه انبار ذخیره سازی و 92 جایگاه عرضه سوخت، 18 شهرستان این استان را زیر پوشش خود قرار می دهد.

