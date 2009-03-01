هیچ مشکلی برای تامین اقلام مورد نیاز مردم در نوروز نداریم

عبدالمجید عبدلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس در مورد برنامه های سازمان بازرگانی استان جهت تامین اقلام مورد نیاز مردم در ایام نوروز و قبل از تعطیلات افزود: سازمان بازرگانی به همراه دستگاه های ذیربط عضو ستاد تنظیم بازار استان متولی امر تامین مایحتاج عمومی و کالاهای ضروری و اساسی مردم است.

وی گفت: با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام استان 197 تن گوشت قرمز و یک هزار و 110 تن گوشت مرغ در سردخانه های استان ذخیره شده است.

وی بیان کرد: پیش بینی ما برای تامین گوشت مرغ تا دوهزار تن است که هیچ مشکلی برای جذب و ذخیره در هر میزانی را نخواهیم داشت، همچنین ذخیره گوشت قرمز قابل افزایش است و در صورتیکه سردخانه های استان جوابگو نباشد از سردخانه های استانهای مجاور استفاده خواهیم کرد.

عبدلی زاده با اشاره به تامین مرکبات مورد نیاز استان از سوی وزارت بازرگانی، اظهار داشت: 550 تن پرتغال، 780 تن سیب درختی و 300 تن نارنگی مورد نیاز تامین شده است که به آنها یارانه تعلق خواهد گرفت و به زودی نرخ مصوب بازرگانی جهت عرضه اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: در مصوبه قبلی ستاد تنظیم بازار استان با همکاری تعاون روستایی، خانه کشاورز و مجمع امور صنفی، کانکسهای عرضه محصولات گوشتی و مرکبات در هشت نقطه سطح شهر بندرعباس جانمایی و نصب شده است.

وی یادآور شد: این کانکسها در منطقه سورو، میدان صادقیه، چهارراه خانه نان به سمت بلوار امام حسین، روبروی بیمارستان کودکان، محوطه اداره کل تعاون روستایی، چهار راه نخل ناخدا جنب تعمییرگاه، پارک جنگلی و محوطه ترمینال مسافربری نصب شده است.

عبدلی زاده افزود: در حال بررسی نصب چهار کانکس دیگر با همکاری شهرداری در نقاط شهرک امام رضا، شهرک طلائیه، چهارراه نخل ناخدا و بلوار شهید چمران جنب دبیرستان دانشمند هستیم.

وی یاد آور شد: از طریق مجمع امور صنفی به تمام اتحادیه های زیر مجموعه آنان مواردی از جمله نصب اتیکت و صدور فاکتور تذکر داده شده است تا به واحدهای صنفی ابلاغ شود.

رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان ادامه داد: مردم می توانند تخلفات احتمالی را به بازرسان که در سطح شهر مستقر هستند گزارش دهند تا در کوتاه ترین زمان با متخلفان برخورد قانونی شود.

وی همچنین از برگزاری مانور بازرسی واحدهای صنفی خبر داد و بیان کرد: با توجه به کاهش قیمت جهانی و تاکید وزیر بازرگانی بر کاهش قیمت، برای امر نظارت و بازرسی تدابیر ویژه ای پیش بینی شده است که به این منظور از 11 اسفند با همکاری شرکت نگار نصر سپاه پاسداران مانور بازرسی از واحدهای صنفی آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: از 25 اسفند سال جاری تا 15 فروردین ماه سال 88 کانکسهای بازرسی در نقاط پر جمعیت شهر جهت رسیدگی به گزارشها و تخلفهای واحدهای صنفی مستقرر خواهند شد.

عبدلی زاده خاطرنشان کرد: در سال جاری 86 هزار و 977 مورد بازرسی انجام گرفته و تعداد چهار هزار و 503 پرونده تخلف تشکیل شده است.