سید محمد طاهر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: تیم مناطق نفت خیز جنوب به عنوان نماینده ایران در رقابتهای جام باشگاه های آسیا که فرودین ماه سال آینده در تهران برگزار می شود، شرکت می کند به همین دلیل برنامه هایی را برای حضور پرقدرت در این رقابتها در دستور کار قرار داده ایم.

وی ادامه داد: مهمترین برنامه ما برای این رقابتها برپایی اردوی تدارکاتی با حضور تمامی اعضای تیم در تهران از روز هشتم فرودین ماه تا زمان آغاز مسابقات است.

طاهرنژاد افزود: البته در حاضر تمامی تکواندوکاران مناطق نفت خیز جنوب از آمادگی بسیار بالایی برخوردار هستند به طوریکه اکنون با اختلاف چهار امتیاز نسب به دانشگاه آزاد اسلامی در صدر جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور قرار داریم و با ادامه این روند بی شک عنوان قهرمانی به ما خواهد رسید.

وی افزود: با امیدواری فراوانی در این رقابتها شرکت خواهیم کرد و تنها با فکر کسب عنوان قهرمانی وارد رقابتها می شویم.

سرپرست تیم تکواندوی مناطق نفت خیز جنوب گفت: انتظار داریم مسئولان باشگاه فرهنگی ورزشی مناطق نفت خیز جنوب و مدیران ارشد شرکت با حضور خود در اردو و سالن مسابقات باعث بالا رقتن انگیزه تکواندوکاران برای حضور پرقدرت در مسابقات آسیایی شوند.

از کشور ایران سه تیم دانشگاه آزاد اسلامی، مناطق نفت خیز جنوب و مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه تهران در رقابتهای جام تکواندوی باشگاه های آسیا که فرودین ماه در خانه تکواندوی تهران برگزار می شود، شرکت می کنند.

