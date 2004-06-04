سهم خواهي احزاب و گروه ها از مجلس هفتم

با آغاز به كار هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر مسئولان گروه ها و احزاب سياسي نيز درباره نحوه اداره مجلس آغاز شده است.

بسياري از احزاب و گروه هاي سياسي خواستار تشكيل فراكسيون هاي سياسي براي پيشبرد اهداف و آرمان هاي حزب و تشكل خود هستند كه مي توان آن را نوعي سهم خواهي نيز تلقي كرد.



گروه‌ها، تشكل‌ها و احزاب سياسي ظاهرا بر اين باورند كه تعدد ديدگاه‌ها و سليقه‌هاي سياسي مردم، نخبگان و كارآفرينان سياسي امري طبيعي است و انتظار دارند اين تنوع در فضايي قانونمند و آزاد به راهبردها، روش‌ها و برنامه‌هايي مختلف براي حل مشكلات مردم بينجامد.



بر اين اساس طبيعي است كه احزاب و تشكل هاي سياسي همواره به دنبال سهم خود در قانونگذاري ها خواهند بود كه ضرورت دارد نحوه نقش و تاثير و حضور احزاب در اين عرصه به طور دقيق مشخص و تبيين شود.



از آغاز به كار مجلس هفتم در اين خصوص اظهارنظرهاي متفاوتي از سوي مسئولان برخي احزاب ارايه شد كه اين درخواست حضور را تصديق مي كند.



محمد رضا خباز عضو شوراي عالي حزب همبستگي با اعلام تشكيل فراكسيون همبستگي در مجلس هفتم به خبرنگار ما گفت: به لحاظ تعداد نماينده ، وضع حزب همبستگي در ميان اصلاح طلباني كه وارد مجلس شده اند بهتر است .



وي در خصوص سرنوشت و آينده سياسي احزاب دوم خردادي گفت : همانطور كه در قانون اساسي آمده است و در دنيا هم تجربه شده است، بدون حزب نمي توانيم ادعاي دموكراسي و آزادي داشته باشيم به اين معني كه كشور را بصورت هياتي نمي توان اداره كرد بلكه نياز به روحيه تحزب گرايي در كشور وجود دارد .



خباز افزود : صاحبان قدرت همواره سعي مي كنند از رشد و رونق احزاب جلوگيري كنند چون ميدانند كه اگر حزب رشد و نمو داشته باشد نخواهند توانست تصميمات غيركارشناسانه و موردي بگيرند .



وي اضافه كرد: در اين راستا احزاب مي توانند مسئولين را به عنوان دفاع از حقوق مردم مورد مواخذه و نقد و سوال قرار دهند بنابراين صاحبان قدرت به دلخواه تن به رونق احزاب نخواهند داد .



عضو شوراي عالي حزب همبستگي با اشاره به اينكه گروههاي دوم خردادي خواستار رشد دموكراسي و آزادي در كشور هستند ، گفت: هرچه فشار بيشتر باشد بيشتر مقاومت مي كنيم و هرچقدر صاحبان قدرت در صدد حذف احزاب برآيند ما بر عقيده و ايده خود مصمم تر خواهيم بود، هم اكنون نيز كه اكثريت نيروهاي دوم خردادي حذف شدند فرصت بيشتري دارند كه در احزابشان بيانديشند و برنامه و فكري نو ارائه دهند .