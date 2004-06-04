سهم خواهي احزاب و گروه ها از مجلس هفتم

با آغاز به كار هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر مسئولان گروه ها و احزاب سياسي نيز درباره نحوه اداره مجلس آغاز شده است.
بسياري از احزاب و گروه هاي سياسي خواستار تشكيل فراكسيون هاي سياسي براي پيشبرد اهداف و آرمان هاي حزب و تشكل خود هستند كه مي توان آن را نوعي سهم خواهي نيز تلقي كرد.
گروهها، تشكلها و احزاب سياسي ظاهرا بر اين باورند كه تعدد ديدگاهها و سليقههاي سياسي مردم، نخبگان و كارآفرينان سياسي امري طبيعي است و انتظار دارند اين تنوع در فضايي قانونمند و آزاد به راهبردها، روشها و برنامههايي مختلف براي حل مشكلات مردم بينجامد.
بر اين اساس طبيعي است كه احزاب و تشكل هاي سياسي همواره به دنبال سهم خود در قانونگذاري ها خواهند بود كه ضرورت دارد نحوه نقش و تاثير و حضور احزاب در اين عرصه به طور دقيق مشخص و تبيين شود.
از آغاز به كار مجلس هفتم در اين خصوص اظهارنظرهاي متفاوتي از سوي مسئولان برخي احزاب ارايه شد كه اين درخواست حضور را تصديق مي كند.
محمد رضا خباز عضو شوراي عالي حزب همبستگي با اعلام تشكيل فراكسيون همبستگي در مجلس هفتم به خبرنگار ما گفت: به لحاظ تعداد نماينده ، وضع حزب همبستگي در ميان اصلاح طلباني كه وارد مجلس شده اند بهتر است.
وي در خصوص سرنوشت و آينده سياسي احزاب دوم خردادي گفت : همانطور كه در قانون اساسي آمده است و در دنيا هم تجربه شده است، بدون حزب نمي توانيم ادعاي دموكراسي و آزادي داشته باشيم به اين معني كه كشور را بصورت هياتي نمي توان اداره كرد بلكه نياز به روحيه تحزب گرايي در كشور وجود دارد .
خباز افزود : صاحبان قدرت همواره سعي مي كنند از رشد و رونق احزاب جلوگيري كنند چون ميدانند كه اگر حزب رشد و نمو داشته باشد نخواهند توانست تصميمات غيركارشناسانه و موردي بگيرند .
وي اضافه كرد: در اين راستا احزاب مي توانند مسئولين را به عنوان دفاع از حقوق مردم مورد مواخذه و نقد و سوال قرار دهند بنابراين صاحبان قدرت به دلخواه تن به رونق احزاب نخواهند داد .
عضو شوراي عالي حزب همبستگي با اشاره به اينكه گروههاي دوم خردادي خواستار رشد دموكراسي و آزادي در كشور هستند ، گفت: هرچه فشار بيشتر باشد بيشتر مقاومت مي كنيم و هرچقدر صاحبان قدرت در صدد حذف احزاب برآيند ما بر عقيده و ايده خود مصمم تر خواهيم بود، هم اكنون نيز كه اكثريت نيروهاي دوم خردادي حذف شدند فرصت بيشتري دارند كه در احزابشان بيانديشند و برنامه و فكري نو ارائه دهند.
وي تصريح كرد: احزاب دوم خردادي عموما و حزب همبستگي خصوصا درصدد است كه هم فراكسيون خود را در داخل مجلس فعال كند و هم برنامه هاي جديد خود (مانيفست ) به جامعه ارائه دهد و درنهايت خود را براي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري آماده كنند.
خباز با اشاره به اينكه ما درصددد هستيم، حزب را از نظر نيروي انساني بازسازي كنيم تا بتوانيم در انتخابات رياست جمهوري برنامه جديدي را ارائه دهيم ، گفت : حزب همبستگي از كانديداهاي رياست جمهوري خواهد خواست كه كابينه و برنامه هاي خود را اعلام كند تا مردم بدانند كه به چه راي مي دهند .
وي با اشاره به اينكه براي حضور جبهه دوم خرداد در انتخابات رياست جمهوري بايد همه گروههاي دوم خردادي تصميم بگيرند، گفت : حزب همبستگي بايد در دو جبهه كار كند. يكي اينكه كار خود را در حزب انجام دهد و ديگري اينكه اگر جبهه دوم خردادي هم بازسازي شد و به صحنه آمد با آنها هم همكاري كند اما حزب همبستگي به اميد آنها نمي نشيند. اگر دوم خرداد به يك وفاق و به يك استراتژي معين رسيد چه بهتر اگر نرسيد ما خود را از غافله فعاليت در حزب محروم نمي كنيم .
عضو شوراي عالي حزب همبستگي در خصوص بررسي و اعلام كانديداي مشخص براي انتخابات رياست جمهوري گفت : براي اعلام اين مسئله زمان زيادي داريم، اول بايد ظرف را آماده كرد بعد مظروف را . ما اول برنامه حزب را مشخص مي كنيم بعد فردي كه مي تواند با ما همراه شود را تعيين مي كنيم.
از سويي حميدرضا ترقي عضو برجسته حزب موتلفه اسلامي كه همفكران او اكثريت مجلس هفتم را تشكيل مي دهند با اشاره به حركت خادمانه حزب موتلفه اسلامي براي تشكلهاي اصولگرا در جهت وحدت وانسجام بين نيروها و عدم سهم خواهي اين حزب گفت: جمعيت موتلفه اسلامي به دست اندركاران و احزاب خودي و مجلس ودولت كمك مي كند بدون اينكه هيچ سهم خاصي را از قدرت طلب كند.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي در خصوص آينده سياسي احزاب دوم خردادي به خبرنگار سياسي "مهر" ، گفت: روند سياسي كشور به گونه اي است كه روز به روز زمينه فعاليت احزاب در صحنه سياسي افزايش مي يابد و مردم براي افزايش مشاركت سياسي خود به تشكلها و احزاب واجد شرايط و قدرتمند مي پيوندند ؛ بنابراين ايجاب مي كند كه احزاب ضمن اثبات توانمندي خود براي تامين و پيگيري مطالبات مردم با پرهيز از جنجالهاي سياسي و تشنج آفريني در جامعه اعتماد مردم را براي فعاليت سياسي و تامين منطقي مطالبات مردم جلب كنند و با رفتاري قاعده مند و مبتني بر قواعد فعاليت و رقابت سياسي امكان حضور و مشاركت بيشتر مردم را از طريق احزاب در صحنه سياسي كشور فراهم تر كنند.
ترقي تاكيد كرد: احزابي كه بتوانند اعتماد بيشتر مردم را جلب كنند و همگرايي بيشتري با مطالبات مردم داشته باشند نقش فعالتري را در صحنه سياسي كشور ايفا خواهند كرد، به نظر مي رسد كه تعدادي از احزاب دوم خردادي همچنان به سمت تشنج آفريني وبه سمت سوزنباني مطالبات مردم در مسيري غير از واقعيتها حركت مي كنند و تلاش مي كنند كه با فعاليتهاي خارج از چارچوب قانون اساسي در جهت مغاير با اهداف و آرمانهاي انقلاب حركت كنند لذا اين نوع احزاب به مرور از صحنه سياسي كشور حذف خواهند شد و زمينه اي براي فعاليت خود نخواهند ديد.
وي اضافه كرد: احزابي كه با همگرايي با مطالبات مردم و كمك كردن به تحقق اين مطالبات در صحنه سياسي كشور فعال هستند و شعار مبارزه با فقر و بيكاري و تحقق عدالت اجتماعي را دنبال كنند يقيقا در آينده از پايگاه اجتماعي بيشتري در جامعه برخوردار خواهند بود و گرايش مردم به اين نوع احزاب افزايش پيدا خواهد كرد.
ترقي ادامه داد: مردم به نيروهاي جديدي كه به مجلس هفتم وارد شدند اعتماد و احساس كردند كه در عمل به شعارها نيروهاي ارزشي و اصول گرا مقيدتر هستند و تلاش بيشتري را انجام خواهند داد و اين شعارها را به هيچ وجه اصلاح طلبان در گذشته اعلام نكردند ، عمده شعارهاي آنها توسعه سياسي، آزاديهاي سياسي بوده كه مورد مطالبه واقعي مردم نبوده است.
وي معتقد است عملكرد مجلس هفتم مثل شوراي شهر در زمينه تحقق مطالبات مردم نقش بسيار موثري در افزايش اطمينان و اعتماد مردم خواهد گذاشت، همانطور كه عملكرد مثبت شوراي شهر در حل مشكلات مردم تاثير مناسبي در افزايش اعتماد مردم داشت و در انتخابات مجلس خود را نشان داد، عملكرد مجلس هم مي تواند اين اعتماد را افزايش دهد و تحكيم بخشد.
ترقي مي گويد: اصول گرايان در مجلس هفتم همانطور كه اعلام كردند برنامه مناسبي براي عملي كردن شعارها دارند و راهكارهايي را پيش بيني كردند كه پس از طي مقدمات كار مجلس و رسمي شدن نمايندگان بعد از تصويب اعتبارنامه ها شاهد تصويب طرحها باشيم كه بتواند در جهت تحقق مطالبات مردم اميدها را افزايش دهد.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي در خصوص جايگاه جمعيت موتلفه درآينده سياسي كشور گفت: حزب موتلفه همواره سعي كرده بعنوان خادم تشكلهاي اصولگرا در جهت وحدت وانسجام بين نيروها براي حل مشكلات مردم تلاش كند و در آينده هم بعنوان تشكيلاتي كه از قبل انقلاب براي به ثمر رساندن آرمانها تلاش مي كرده ، سعي مي كند كه امور جامعه بدست شايستگان سپرده شود و درجهت تدوين برنامه هاي مطلوب براي اداره مناسب كشور به همه دست اندركاران و احزاب خودي و مجلس ودولت كمك كند و اين در شرايطي است كه جمعيت موتلفه هيچ سهم خاصي را از قدرت نمي خواهد.
رسول منتجب نيا عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز نيز كه تشكلش به عنوان تشكلي اصولگرا در بين احزاب دوم خرداد تلقي مي شود، گفت : تشكيل فراكسيون در مجلس هفتم جزء برنامه هاي مجمع روحانيون مبارز است.
وي در اين خصوص به خبرنگار سياسي مهر گفت: حدود 70 نفر از كانديداهاي مورد حمايت مجمع روحانيون مبارز وارد مجلس هفتم شده اند و قطعا فراكسيوني تشكيل و اين فراكسيون يا در قبال مجمع روحانيون و يا دوم خرداد تشكيل خواهد شد.
منتجب نيا تصريح كرد : چون اين 70 نماينده درمجلس هفتم در اقليت هستند تلاش مي شود تا با انسجام فعاليتهاي خود را دنبال كنند و در اين راه قطعا فراكسيون تشكيل و تبادل نظرهاي صورت خواهد گرفت تا با وحدت نظر بتوانند به اهداف خود دست پيدا كنند .
وي تصريح كرد : درحال حاضر از اعضاي مجمع درمجلس هفتم حضور ندارند بلكه به عنوان كانديداهاي مجمع در مجلس هفتم هستند و براي هر كاري برنامه ريزي خواهند كرد و تصميماتي خواهند گرفت.
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