میری از کارگردانی "راه شیری" انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، میری که به عنوان کارگردان دوم مجموعه تلویزیونی "راه شیری" انتخاب شده بود، در حالی از کارگردانی این مجموعه انصراف داد که سامان مقدم چندی پیش تصویربرداری اپیزود اول این کار را آغاز کرد و انتظار می‌رفت میری نیز به زودی کار خود را شروع کند.

این مجموعه شامل 13 اپیزود مختلف با قصه‌های مستقل است و اولین اپیزود پروژه با نام "پسر" در شش قسمت به نویسندگی امید سهرابی جلو دوربین می‌رود.

در این اپیزود همایون ارشادی، آهو خردمند، سیدمهرداد ضیایی، سپیده اعلایی، محسن قاضی مرادی، حبیب حداد، عباس امیری، کیوان ساکت اُف،حامد نوروزی، بنیامین و نیوشا افشار بازی می‌کنند. "راه شیری" نگاهی متفاوت به آسیب‌های اجتماعی دارد و سرپرست نویسندگان آن احمد رفیع‌زاده است.



میری کارگردان فیلم‌های سینمایی "به آهستگی"، "قطعه ناتمام"، "پاداش سکوت" و "کتاب قانون" است. او مدتی پیش فیلم تلویزیونی "گمشده در تاریکی" را با بازی رویا تیموریان، بیتا سحرخیز و رامین راستاد ساخت.