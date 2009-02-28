به گزارش خبرگزاری مهر، در سه روز گذشته پلان‌های مربوط به اعزام رزمندگان به جبهه‌ها با بازی شقایق فراهانی و با حضور بیش از 200 هنرور فیلمبرداری شد.

محمدرضا جعفری جلوه معاون سینمایی ارشاد و مجید شاه‌حسینی مدیرعامل فارابی نیز هفته پیش در آخرین روزهای فیلمبرداری "بیداری" به شهرک چشمه رفتند و شاهد فیلمبرداری آخرین سکانس‌ها درباره اعزام رزمندگان به جبهه‌ها بودند.





حامد بهداد در صحنه ای از فیلم "بیداری"

شاه‌حسینی درباره این پروژه گفت: بعد از مدت‌ها قرار است یک کار درخور انقلاب اسلامی تولید شود و این کاری است که تا پیش از این کمتر انجام شده است. از همان زمان که فیلمنامه "بیداری" به فارابی ارائه شد شخصا آن را دنبال می کردم و بالطبع باید در پشت صحنه آن حضور پیدا می‌‌کردم. فارابی دو پروژه دیگر هم در ارتباط با انقلاب اسلامی دارد که مراحل تولید را سپری می‌کنند.



مدیرعامل فارابی درباره اهداف این بنیاد در حمایت از تولید آثاری با مضمون انقلاب اسلامی افزود: هدف ما این است در سی‌امین سالگرد انقلاب، بیعت جدید با این واقعه بزرگ داشته باشیم و این رویداد را در قالب سینمایی به نمایش بگذاریم.



او ادامه داد: در سال‌های گذشته به هیچ وجه رسم نبوده فارابی در حین برگزاری جشنواره فجر پروژه‌ای را کلید بزند، اما امسال سه پروژه مهم از جمله "بیداری" را در زمان نزدیک جشنواره کلید زدیم تا از همین حالا به فکر جشنواره بیست و هشتم باشیم.



جعفری جلوه نیز درباره "بیداری" گفت: به حمدالله امسال کم کاری‌هایی که نسبت به واقعه بزرگ انقلاب وجود داشت جبران شد و چند پروژه از جمله "بیداری" کلید خورد. "بیداری" پنجره‌ای است گشوده شده به سمت مخاطب و فکر می‌کنم به قدر توانش ما را به حس، شور و حال، عمق، معنا و معرفت انقلاب ببرد.

معاون سینمایی ارشاد در ادامه درباره تصویرسازی انقلاب ایران از طریق رسانه سینما گفت: انقلاب اسلامی، انقلابی عظیم و به عظمت توحید بود. کلمه توحید بر بلندای این انقلاب متجلی است. انقلاب ایران آنقدر عظیم است که بعید به نظر می‌رسد بتوانیم حق مطلب را ادا کنیم، حتی اگر رسانه قدرتمندی مانند سینما را در اختیار داشته باشیم.

سعید حاجی میری تهیه‌کننده و تدوینگر فیلم "بیداری" درباره ویژگی‌های فیلمنامه گفت: این فیلمنامه عملاً ستایشگر 30 سال انقلاب اسلامی است، بی آنکه مخاطب بطور مستقیم متوجه این وجه آن بشود. "بیداری" قصه‌ای جذاب و ملودرامی تأثیرگذار دارد که این امر موجب می‌شود فیلم در گیشه موفق باشد.



فیلمنامه "بیداری" را کریم هاتفی‌نیا با مشاوره و بازنویسی نهایی سعید حاجی میری به نگارش درآورده‌اند. نیکی کریمی، شقایق فراهانی، مهدی احمدی و حامد بهداد بازیگران اصلی این فیلم هستند.



"بیداری" داستان زنی به نام زهرا است که حافظه‌اش از زمانی که برای آخرین بار دختر شش ساله اش یاسمن را دیده، متوقف شده است. اکنون پس از گذشت 24 سال از آن اتفاق، حافظه زهرا بازگشته و او قصد دارد دختر گمشده‌اش را بیابد، اما همه نشانی‌هایی که به یاد دارد به کلی تغییر کرده و ...

"بیداری" از مجموعه فیلم‌های سی‌امین سال انقلاب است و در سازمان سینمایی سبحان با حمایت و مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید می‌شود.