مسئله انتقال آب از خوزستان سیاسی نشود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محسن رضایی امروز در همایش آسیب شناسی اثرات انتقال آب خوزستان بر منافع ملی در اهواز اظهار داشت: مسئله انتقال آب از استان خوزستان موضوعی بسیار مهم است که به هیچ وجه نباید آن را از دیدگاه سیاسی مورد بررسی قرار داد بلکه باید با این موضوع بسیار منطقی و کاربردی برخورد کرد چرا که انتقال آب خوزستان با زندگی چند میلیون انسان در ارتباط است.

وی ادامه داد: باید موضوع انتقال آب خوزستان به صورت کارشناسی و علمی مورد بررسی قرار گیرد تا مبنای معقولی برای تصمیم گیریهای آینده در این خصوص باشد، ضمن اینکه دستاوردهای این همایش نیز نباید مورد بی توجهی قرار بگیرد بلکه باید به صورت کاملا جدی تا رسیدن به هدف مطلوب پیگیری شود.

رضایی عنوان کرد: گرد و غبارشدید در هوا، انتقال آب از سرشاخه ها، فرار مغزها و افت تحصیلی دانش آموزان از جمله مشکلات مهم مردم خوزستان است که باید گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی به دور از هرگونه اختلاف فکری به آن بپردارند و راه حلی منطقی برای بهبود آنها پیدا کنند.

وی گفت: بخش قابل توجهی از توسعه منطقه شمال غرب کشور به آب خوزستان ارتباط دارد به همین علت باید با مسئله انتقال آب به صورت کارشناسی و منطقی برخورد کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: دولت نهم تنها دولتی است که عملیات انتقال آب به سایر استانها را متوقف کرد ولی معنی آن این نیست که این پرونده برای همیشه مختومه اعلام شده است چرا که باید از آب به صورت کاملا بهینه استفاده کرد.

رضایی گفت: واقع شدن استان خوزستان در منطقه شمال خلیج فارس که دارای 20 میلیون نفر جمعیت است ضرورت توجه به مسئله انتقال آب در این استان را بیشتر می کند چرا که خوزستان در سال 1404 در این منطقه با یک جمعیت 30 میلیون نفری مواجه خواهد بود که به 60 میلیارد دلار کالا مصرفی نیاز پیدا می کند و باید 60 درصد آن در منطقه تولید شود.

وی ادامه داد: این موضوع اهمیت آب برای استان خوزستان را بیشتر نشان می دهد.

