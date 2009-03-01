به گزارش خبرنگار مهر، گروه تامین برنامه شبکه قرآن برای ایام نوروز پخش 15 فیلم سینمایی با موضوع دینی و اخلاقی در نظر گرفته که هر روز ساعت 15:30 روی آنتن این شبکه می‌رود.

فیلم سینمایی "مثل یک قصه" را خسرو سینایی سال 1385 بر مبنای فیلمنامه‌ای از خودش جلو دوربین برد. داستان این فیلم با آغاز تجاوز عراق به ایران آغاز می‌شود. یک افسر مجروح و دو سرباز جوان عراقی راه گم می‌کنند و در داخل خاک ایران به دنبال سرپناه می‌گردند و ...

سلیمه رنگزن، غلامرضا امیری، سعد ادهم، احمد افضلی، مجتبی اسودیان در فیلم 90 دقیقه‌ای "مثل یک قصه" بازی کردند. دیگر عوامل این پروژه عبارتند از سعید سعدی تهیه‌کننده، مرتضی پورصمدی فیلمبردار، خسرو سینایی تدوین و آهنگساز، عباس بلوندی طراح صحنه و لباس، محمد قمی صدابردار، سیدعلی حسینی صداگذار و مهری شیرازی طراح گریم.

فیلم سینمایی "یک بوس کوچولو" را بهمن فرمان‌آرا سال 1384 بر مبنای فیلمنامه خودش و با نقش‌آفرینی رضا کیانیان، جمشید مشایخی، هدیه تهرانی، فخری خوروش، جمشید هاشم‌پور، فاطمه معتمدآریا، پیام دهکردی، بابک حمیدیان و زنده‌یاد حسین کسبیان ساخت.

این فیلم 90 دقیقه‌ای درباره یک نویسنده است که روزهای پایانی زندگی را سپری می‌کند، اما دیدار دوست قدیمی‌اش تفکر او را نسبت به مرگ تغییر می‌دهد و ...

عوامل این پروژه عبارتند از علیرضا شجاع‌نوری تهیه‌کننده، شهریار شهباززاده مدیر تولید، محمود کلاری مدیر فیلمبرداری، عباس گنجوی تدوین، حسن فارسی طراح صحنه و لباس، فرزام منطقی صدابردار و احمد پژمان آهنگساز.

فیلم سینمایی "بچه‌های آسمان" به کارگردانی مجید مجیدی روایتگر پسری به نام علی است که کفش‌های خواهرش را بعد از گرفتن از کفاشی گم می‌کند و ... این فیلم تولید سال 1375 و بر مبنای فیلمنامه‌ای از خود مجیدی ساخته شد.

محمد ناجی، میرفرخ هاشمیان، بهاره صدیقی، فرشته سرابندی، کمال میرکریمی، بهزاد رفیعی و نفیسه جعفرمحمدی از بازیگران "بچه‌های آسمان" هستند. برخی عوامل این پروژه عبارتند از سیدسعید سیدزاده مدیر تولید، پرویز ملک‌زاده مدیر فیلمبرداری، حسن و محسن حسندوست تدوین، اصغر نژادایمانی طراح صحنه و لباس، کیوان جهانشاهی آهنگساز، یدالله نجفی صدابردار و نازی حشتمی طراح گریم.

فیلم سینمایی "ایوب پیامبر" سال 1372 در ژانر تاریخی و مذهبی به نویسندگی و کارگردانی فرج‌الله سلحشور ساخته شد. در خلاصه داستان این فیلم 84 دقیقه‌ای آمده است: مقام ایوب پیامبر در پیشگاه خداوند شیطان را دچار حسد می‌کند و مشیت الهی بر این قرار می‌گیرد که ایوب را با مشکلات بیازماید...

در فیلم "ایوب پبامبر" فرج‌الله سلحشور، کبری فرخی، عطاالله سلمانیان، اسرافیل علمداری، سعید قائمی، اصغر شریف‌زاده و محمدرضا تیموریان بازی کردند. عوامل این پروژه عبارتند از محسن آقاعلی‌اکبری مدیر تولید، رسول پیروی مدیر فیلمبرداری، سیدمجید امامی تدوین، ادنا زینالیان طراح صحنه و لباس، سعید احمدی و بهروز شهامت صدابرداران، محمدرضا نوری مدیر صحنه، سیدمحمد میرزمانی آهنگساز، جلال الدین معیریان طراح گریم و حسین قاسمی‌جامی جلوه‌های ویژه.

فیلم سینمایی "اینجا چراغی روشن است" سال 1381 به نویسندگی و کارگردانی رضا میرکریمی در ژانر اجتماعی ساخته شد. در این فیلم 80 دقیقه‌ای حبیب رضایی، سعید پورصمیمی، مریم بوبانی، فلامک جنیدی، محمود راسخ‌فر و ... بازی کردند و داستان درباره فردی به نام قدرت جوان عقب‌مانده و ساده‌دل است که همراه با متولی امامزاده‌ای واقع در یک روستا زندگی می‌کند...

جلیل شعبانی مدیر تولید، حمید خضوعی ابیانه مدیر فیلمبرداری، بهزاد کزازی طراح صحنه و لباس، سعید آهنگرانی مدیر صحنه، محمدرضا علیقلی آهنگساز، یدالله نجفی صدابردار، عبدالله اسکندری طراح گریم و بهزاد کزازی جلوه‌های ویژه در این پروژه همکاری داشتند.

فیلم سینمایی "مریم مقدس" سال 1379 به نویسندگی حجت‌الاسلام محمدسعید بهمن‌پور و کارگردانی شهریار بحرانی در ژانر تاریخی، فلسفی و مذهبی ساخته شد. در این فیلم 114 دقیقه‌ای شبنم قلی‌خانی، پرویز پورحسینی، محمد کاسبی، جعفر دهقان، افسانه ناصری، محمدرضا طاهری، محمد ابراهیم خاری و ... بازی کردند.

در خلاصه داستان فیلم "مریم مقدس" آمده است: 16 سال قبل از میلاد مسیح (ع) زمانی که مردم منتظرند تا مسیحای موعود متولد شود، فرزند عمران دختر می‌شود و مادرش نام کودک را مریم انتخاب می‌کند و چون قبل از تولد عهد بسته او را تا زمان بلوغ به خدمت در معبد مقدس بگمارد، به معبد می‌رود، اما تا به حال پای دختری به معبد باز نشده....

عوامل این پروژه عبارتند از محسن علی‌اکبری تهیه‌کننده، اردشیر ایران‌نژاد مدیر تولید، حسن پویا مدیر فیلمبرداری، شهریار بحرانی تدوین، عبدالحمید قدیریان طراح صحنه و لباس، مجید انتظامی آهنگساز، اسحاق خانزادی صداگذار و میکس، خسرو خسروشاهی سرپرست گویندگان و جلال‌الدین معیریان طراح گریم.