لوی استروس؛ ساختار و معنا

هرچند هیچ یک از کتابهای استروس را نمی‌توان در قفسه کتابهای ادبی کتابخانه‌ها جای داد، اما تمامی آثارش از دیدگاه روش بیان، نثر، و جنبه ادبی ارزشمندند. در این میان کتاب "گرمسیریان اندوهگین" جایگاه ویژه‌ای دارد.

کتاب دیگر لوی استروس "آوای سیماچه‌ها" است که درباره سیماچه‌ها (ماسکها) ی سرخپوستان قاره امریکا و شمال اقیانوس آرام نوشته است. مهمترین کار لوی استروس، در شناخت سخن هنری که خود آنرا ارزیابی فرهنگ دانسته است، چهار مجلد کتابی است که درباره هشتصد اسطوره سرخپوستان امریکای شمالی و امریکای جنوبی نوشته است. عنوان اصلی این اثر "منطق اساطیر، درآمدی به علم اساطیر" است ؛ و چهار مجلد عبارتند از : خام و پخته ، از عسل تا خاکستر ، سرچشمه آداب غذا خوری و انسان برهنه .

لوی استروس در کتاب "اندیشه وحشی" ثابت کرد که دانشمندان انسانشناس و مردمشناس نتوانسته‌اند جامعه‌های ابتدایی را بشناسند، چرا که ابزار لازم را برای این شناخت به کار نگرفته‌اند. آنان پدیده‌ها را به صورت واحدهای تک و جدا افتاده از یکدیگر در نظر گرفته‌اند و از نظام یا ساختاری نهایی که پدیده‌ها همچون عناصری در آن با یکدیگر مناسبت می‌یابند آغاز نکرده‌اند.

گفتگوی لوی استروس با ژرژ شاربوئیه که در پایان 1959 انجام و به سال 1961 منتشر شد، یکی از اسناد مهمی است که نظریات لوی استروس در مورد هنر را روشن می‌کند. شار بوئیه از لوی استروس پرسید که آیا در فرهنگهای ابتدایی که فاقد نگارش هستند، هنر را می‌توان همچنان گونه‌ای زبان محسوب کرد ؟ لوی استروس پاسخ داد که هنر به هر رو گونه‌ای زبان است اما نه هر زبانی. اگر هنر تقلیدی کامل از موضوع می‌بود، و هنرمند نظارتی تام بر فراشد تولید فنی و مادی کار خود می‌داشت ، آنگاه میان اثر هنری و موضوع نمی‌شد تفاوتی یافت.

در این حالت کار هنرمند بازسازی طبیعت می‌شد و نه آفرینش هنری. اما از سوی دیگر، اگر هیچ‌گونه مناسبتی میان اثر هنری و موضوع وجود نمی‌داشت، آنگاه دیگر با اثر هنری رویارو نمی‌شدیم ، بل پدیداری پیش روی خود می‌داشتیم که دارای ماهیت زبانی بود.

به گمان لوی استروس نگارش یکی از ابزار سلطه انسان بر انسان بوده است. اینجا لوی استروس به پاره‌ای از اقوام ناتوان در نگارش اشاره کرد و یگانه تفاوت آنها با انسان امروزی را در همین فرهنگ غیرنوشتاریشان دانست. به گمان او هنر در جوامع ابتدایی ابزارارتباط بوده است. اما در جوامع بعدی، زبان نوشتاری هر دو نقش ارتباطی و سلطه را به عهده گرفت و هنر را به حاشیه راند.

لوی استروس در آثار گوناگونش بر این نکته تأکید کرد که اسطوره و موسیقی هر دو از سرچشمه واحدی یعنی زبان جدا شده‌اند . در نتیجه‌گیری انسان برهنه که در حکم جمع‌بندی چهار مجلد منطق اساطیر است، نوشت: اکنون دانستیم که می‌توان اسطوره را همچون صفحه نت موسیقی خواند. اسطوره بیان تجربه زندگی است و دریافت منطق شکل دهنده آن به معنای شناخت ساز و کار کنش ذهنی است که سویه‌های دیگر را در آن تجربه زندگی آفریده است: اگر نتوانیم [کارکرد] ذهن آدمی در ساختن اسطوره را تعیین کنیم،آنگاه خواهیم توانست که کارکردش را در سویه‌های دیگر نیز تعیین کنیم .

منبع: ساختار تأویل متن نوشته بابک احمدی.