دانشجویان تربیت معلم به ارتفاعات کهار صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج در این اردوی دو روزه 51 نفر از دانشجویان به سرپرستی دکترعلی محمدی در دوره های آموزشی "یخ و برف" شرکت کردند.

در این کارگاههای آموزشی اصول کوهنوردی در یخ و برف شامل گام برداری در برف، پاکوب کردن، طریقه ترمز کردن و کارگاه زدن در یخ و برف آموزش داده شد.

رشته کوه های کهار و پورا به ترتیب با چهارهزار و 50 و سه هزار متر در جاده چالوس واقع شده اند.

دانشجویان دانشگاه تربیت در سال جاری به ارتفاعات زیادی از جمله ولیان، درسک، بینالود و دماوند صعود کرده اند.

اردوهای کوهنوردی دانشجویان با هدف آموزش و آمادگی دانشجویان برای حضوردر رقابتهای منطقه ای و ملی و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در آنان برگزار می شود.

انجمن کوهنوردی دانشگاه تربیت معلم در سال 1364 توسط دکتر حسین محمدی بنیان نهاده شد و اکنون 260 عضو دارد.

