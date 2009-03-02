قول پیروزی بر پرسپولیس را نمی دهم/ از شکست دادن تیم افشین ناراحت نمی شوم

غلامحسین پیروانی درگفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیمش گفت: روز جمعه برابر سایپا عملکرد خوبی داشتیم و اگر از فرصت ها بهتر استفاده می کردیم، می توانستیم در آن دیدارهم پیروز شویم و این نشان دهنده شرایط خوب تیم ماست.

وی ادامه داد: همانطوری که برابر استقلال بازی خوبی را از خود ارائه دادیم، مقابل پرسپولیس هم با تمام توان به میدان می رویم تا ضمن ارائه یک بازی زیبا و تماشاگر پسند، نتیجه خوبی را هم کسب کنیم. البته درست است ما برای موفقیت به تهران می آئیم اما قول پیروزی برابر پرسپولیس را به هیچ کس نمی دهم زیرا نتایج مسابقات لیگ غیر قابل پیش بینی است.

سرمربی تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز خاطرنشان کرد: فشردگی مسابقات باعث خستگی تمام بازیکنان شده است اما این خستگی برای همه وجود دارد و ما سعی می کنیم با در نظر گرفتن برنامه تمرینی مناسب، بازیکنان را برای دیدار با پرسپولیس به آمادگی کامل برسانیم.

وی در مورد غیبت بازیکنان کلیدی پرسپولیس در این مسابقه اظهار داشت: تمام بازیکنان پرسپولیس از شرایط مطلوبی برخوردارند و فکر نمی کنم غیبت یکی - دو بازیکن بتواند در روند حرکت آنها تاثیر زیادی داشته باشد.

پیروانی در مورد رویارویی اش با افشین پیروانی - برادر کوچکترش - در این دیدار تاکید کرد: این جزو قوانین فوتبال است و نه من و نه افشین از شکست دادن تیم های همدیگر ناراحت نمی شویم زیرا در آن روز باید به خاطر تعهدات اخلاقی که به باشگاه های خود داریم، برای موفقیت تیم خود تلاش کنیم.

وی در مورد هدفگذاری مقاومت سپاسی تا پایان رقابت های هشتمین دوره لیگ برتر تصریح کرد: هدف ما این است که تیم را در میانه جدول حفظ کنیم و در بازی های آینده هم برای رسیدن به این مهم تلاش می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز با تاکید بر اینکه از بین تیم های استقلال و ذوب آهن، یک تیم قهرمان لیگ برتر می شود، در مورد وضعیت تیم برق شیراز اضافه کرد: کار این تیم برای بقا در لیگ برتر سخت است اما امیدوارم با تلاش مدیران، مربیان و بازیکنان، این تیم در رقابت های لیگ برتر باقی بماند.

وی در مورد تیم فوتبال امید هم تصریح کرد: طبق برنامه ریزی اعلام شده تمرینات خود را پیگیری می کنیم، ما تیم خوبی را در اختیار داریم ولی برای موفقیت باید مورد حمایت قرار بگیریم.

پیروانی در پایان در مورد دعوت تیم امید به تورنمنت 8 جانبه ویتنام گفت: در هر تورنمنتی که تیم های خوبی در آن حضور داشته باشند و شرکت در آن به موفقیت و رشد تیم امید کمک کند، با قدرت حضور خواهیم یافت.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و مقاومت سپاسی شیراز در چارچوب هفته سی ام رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور ساعت 16:15 روز سیزدهم اسفندماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.