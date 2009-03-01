افراد موفق سازگارترند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی فاکس نیوز، علت موفقیت بیشتر افراد موفق این است که آنها در تجزیه و تحلیل و هماهنگ شدن با محیط بهتر عمل کرده و همین امر بسیاری از موانع را از سر راهشان برمی دارد.

محققان آلمانی در تحقیق بر روی بیش از هزار فرد بزرگسال دریافتند که افراد باهوش منتظر پیروزی و موفقیتهای بزرگتر می شوند و همچنین با افزایش هوش افراد میزان خطر پذیری آنها نیز افزایش می یابد.

بنابراین گزارش هوش اجتماعی و تحمل و ریسک پذیری در ارتباط با یکدیگر هستند.

بر اساس نتایج این تحقیق افراد باهوش دو برتری دارند، از یکسو می توانند بر اساس تواناییهای شناختی خود نسبت به هم سن و سالان خود بیشتر پیشرفت کرده و به اهداف خود برسند و علاوه بر این به طور معمول در این راه با تحمل تر و ریسک پذیرترند و این خصایص و برتریها می تواند موفقیتهای شغلی را نیز برای آنها بدنبال داشته باشد.

بررسیها نشان داده است افراد تا دست به کارهای جدید نزنند تغییری در زندگی شان ایجاد نمی شود و افراد با هوش به دلیل اینکه ریسک بیشتری کرده و دست به کارهای نو می زنند بیشتر به موفقیت می رسند.