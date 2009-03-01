  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۴۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری روز دوم از رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) و پیگیری هفته بیست و پنجم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه یازدهم اسفندماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با سوم ربیع الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با اول مارس سال 2009 میلادی.

- دومین و آخرین روز از بیست و نهمین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر امروز در قم برگزار می شود.

- هفته بیست و پنجم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* سنگ آهن بافق یزد - فولاد ارومیه
* پتروشیمی بندرامام - بانک صادرات ایران
* گل گهرسیرجان - برق کرمان
* داماش گیلان - دانشگاه آزاد تهران
* پادیسان گنبد - ارتعاشات صنعتی تهران
* پیکان تهران - بیم بابل

- نشست اعضای کمیته تیم های ملی فوتبال کشورمان ساعت 14 امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار می شود.

- محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته بین المللی المپیک و کیومرث هاشمی معاون سازمان تربیت بدنی امشب تهران را به مقصد سوئیس، مقر کمیته بین المللی المپیک ترک می کنند تا صبح دوشنبه با ژاگ روگ و مسئولین کمیته بین المللی المپیک دیدار و گفتگو کنند.

- هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات امشب با برگزاری دیدارها زیر به پایان می رسد:
* الشارجه - النصر
* الاهلی - الوحده

کد مطلب 840925

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها