تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه یازدهم اسفندماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با سوم ربیع الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با اول مارس سال 2009 میلادی.

- دومین و آخرین روز از بیست و نهمین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر امروز در قم برگزار می شود.

- هفته بیست و پنجم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* سنگ آهن بافق یزد - فولاد ارومیه

* پتروشیمی بندرامام - بانک صادرات ایران

* گل گهرسیرجان - برق کرمان

* داماش گیلان - دانشگاه آزاد تهران

* پادیسان گنبد - ارتعاشات صنعتی تهران

* پیکان تهران - بیم بابل

- نشست اعضای کمیته تیم های ملی فوتبال کشورمان ساعت 14 امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار می شود.

- محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته بین المللی المپیک و کیومرث هاشمی معاون سازمان تربیت بدنی امشب تهران را به مقصد سوئیس، مقر کمیته بین المللی المپیک ترک می کنند تا صبح دوشنبه با ژاگ روگ و مسئولین کمیته بین المللی المپیک دیدار و گفتگو کنند.

- هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات امشب با برگزاری دیدارها زیر به پایان می رسد:

* الشارجه - النصر

* الاهلی - الوحده