مسئولان نگران بازیهای کشورهای اسلامی باشند/ گمانه زنی ها مثبت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عربستان نخستین میزبان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی بود که با شکوه خاصی توانست این دوره از مسابقات را در چهار شهر برگزار کند. عربها که طی سالهای اخیر در برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه عملکرد درخشانی داشته اند، تنها برای برگزاری مراسم افتتاحیه دوره نخست بیش از 19 میلیون دلار هزینه کردند.

این در حالی است که حسن میرزا آقابیک دبیر اجرایی این دوره از مسابقات با این استدلال که قصد صرفه جویی دارند اعلام کرده است برای برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی بین 10 تا 15 میلیارد تومان در نظر گرفته اند.

این اظهار نظر در شرایطی صورت گرفته است که قبل از این نیز بارها از زبان مسئولان ورزش کشور شنیده ایم قصد دارند مراسم افتتاحیه دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی به عنوان " گل " این میزبانی را باشکوهتر از دوره اول در عربستان و حتی باشکوهتر از بازیهای المپیک برگزار کنند.

با این شرایط مشخص نیست با هزینه ای که برای مراسم افتتاحیه و اختتایمه در نظر گرفته اند و در خوش بینانه ترین حالت نزدیک به 4 میلیون دلار کمتر از فقط مراسم افتتاحیه عربستانی هاست، چطور می خواهیم مراسمی باشکوهتر از آنها برگزار کنیم؟!

از سوی دیگر ورزش ما در نمونه های گذشته میزبانی در سطح آسیا و حتی مسابقات داخلی نشان داده است به هیچ وجه سلیقه برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه جذابی را ندارد و هرگاه میزبان رویدادی بوده ایم با چند برنامه تکراری و خسته کننده ، مراسم افتتاحیه را برگزار کرده ایم که البته بیشتر زمان آن هم به سخنرانی مسئولان اختصاص داشته است.

صحنه ای از برگزاری مراسم افتتاحیه نخستین دوره بازیهای کشورهای اسلامی در عربستان

مسئولان ورزش کشورمان باید نگران برگزاری دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی باشند چرا که نام و اعتبار " ایران " در میان است و باید در میان کشورهای مسلمان و در مقابل دیدگان میلیونها بیننده غیر مسلمان از کیان و اعتبار کشورمان دفاع کنیم.

روندی که در آماده سازی سه شهر برای برگزاری بازیهای کشورهای اسلامی پیش می رود خیلی امیدوار کننده نیست و به نظر می رسد مسئولان ورزش و خصوصا نمایندگان مجلس شورای اسلامی که معمولا پس از ناکامی ها وارد عمل می شوند، حالا که نزدیک به هفت ماه تا شروع این بازیها باقی مانده است وارد عمل شوند و در جریان ریز برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بگیرند.

آنچه از زبان برخی اهالی ورزش و دلسوزان شنیده می شود نشان می دهد که مسئولان و دست اندرکاران دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی هنوز نتوانسته اند آنطور که باید و شایسته است خود را برای این میزبانی بزرگ آماده کنند.

ورزشگاه تختی تهران به عنوان میزبان برگزاری مراسم افتتاحیه هنوز برای تکمیل شدن کار زیادی پیش رو دارد و با توجه به زمان اندکی که تا شروع این بازیها باقی مانده نگرانی ها را افزایش داده است.

ضمن اینکه هنوز کارگردان برگزاری مراسم افتتاحیه مشخص نشده است و جلسات برای انتخاب وی به هفته های آینده موکول شده است. با این شرایط مشخص نیست مسئولان چطور می خواهند در این فاصله زمانی اندک افتتاحیه ای برگزار کنند که از دوره اول در عربستان و حتی بازیهای المپیک باشکوه تر باشد.

برخود وظیفه می دانیم برای سربلندی نام ایران و دفاع از اعتبار ورزش کشورمان در فاصله نزدیک به هفت ماه مانده تا برگزاری این رقابتها نگرانی مسئولان ورزشی و غیر ورزشی به برگزاری این بازیها را برانگیزیم تا پس از پایان این مسابقات همه " ایرانیان " از این آزمون بزرگ سربلند خارج شوند.

دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی طی روزهای 24 مهر لغایت 8 آبان ماه سال آینده با حضور نزدیک به 9 هزار ورزشکار در 23 رشته ورزشی به میزبانی سه شهر تهران، اصفهان و مشهد برگزار خواهد شد.