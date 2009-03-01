مسعود عنایت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص رفتار فیروز کریمی در دیدار صبای قم - راه آهن شهرری گفت: بدون شک رفتار فیروز کریمی غیرحرفه ای و دور از شان یک مربی بود. کریمی هم مانند دیگر مربیان داخلی در مسابقات لیگ اعتراض می کند و برای اعتراض خود حد و مرز نمی شناسند اما در خارج از کشور یک مربی حرفه ای می شود. آنجا اگر علیه شان هم قضاوت کنند لب به اعتراض باز نمی کنند و اگرهم معترض باشند، اعتراض شان محدود است.

وی ادامه داد: سه مربی ایرانی از ماه آینده در مسابقات لیگ قهرمانان حضور می یابند. من شک ندارم که آنجا حتی اگر داور به ضرر تیم شان سوت بزند، رفتاری غیر حرفه ای مانند آنچه در ایران می کنند از این مربیان سر نمی زد. چرا که مطابق قانون با آنها برخورد می شود و می دانند رفتارشان برای تیم تبعات منفی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کمیته داوران برخی از مربیان و مدیران باشگاه‌ها را افرادی خواند که داور خارجی را حتی اگر اشتباه کند قبول دارند و برای آنها لفظ خارجی پرست به کار برد.

وی با تاکید بر این موضوع افزود: داور ایرانی اگر اشتباهی مرتکب شود، همه به سمت او هجوم برده و به سینه‌اش می روند اما برای آنها اشتباه داور خارجی توجیه شده است.

عنایت با تایید این خبر که "رحیم رحیمی مقدم" فعلا اجازه قضاوت در مسابقات لیگ برتر را ندارد، افزود: این داور تا دقیقه 1+90 بازی صبای قم - راه آهن مرتکب هیچ اشتباه تاثیرگذاری نشده بود. در متن گزارش ناظر داوری این بازی بر صحت قضاوت وی تا دقیقه 1+90 صحه گذاشته شده است اما در این لحظه یک اشتباهی مرتکب شد که باعث تغییر نتیجه بازی شده است. با این شرایط فعلا کمیته داوران به رحیمی مقدم اجازه قضاوت در دیدارهای لیگ برتر را نمی دهد.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در ادامه با اشاره به فیزیک بدنی برخی داوران حاضر در مسابقات لیگ برتر که تناسب اندام ندارند، افزود: ما به داوران اولتیماتوم نداده ایم که در یک مهلت تعیین شده وزن خود را کاهش دهند. یک داور زمانی که سوت قضاوت را در دست می گیرد، باید یکسری موارد را رعایت کند که داشتن وزن متعادل هم از آن جمله است.

وی ادامه داد: یک داور نباید منتظر کمیته داوران بماند که تاکید کند "وزن خود را کم کن" داور باید این اصل را رعایت کند. ما که افراد را مجبور نکردیم داوری کنند. آنها خود این شغل را انتخاب کرده اند و باید همه چیزش را بپذیرند در غیر این صورت باید از این حرفه خداحافظی کنند.

عنایت در ادامه از احتمال برگزاری کلاس توجیهی و آزمون بدنی داوران در فاصله تعطیلات مسابقات لیگ برتر خبر داد و افزود: پس از برگزاری دیدارهای هفته سی ام و در فاصله تعطیلات یک ماهه لیگ برتر امکان دارد یک کلاس توجیهی برای داوران شاغل در لیگ برتر برگزار کنیم و در جریان این دوره از آنها آزمون بدنی به عمل آوریم.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در خصوص قضاوت خداداد افشاریان در بازی سپاهان - پرسپولیس گفت: افشاریان قضاوت خوبی داشت و اشتباهی نداشت که بر جریان بازی تاثیر بگذارد. او در این مسابقه مرتکب خطاهایی شد اما تاثیرگذار نبود. افشاریان با اینکه در بازی روز گذشته هشت بار اقدام به نشان دادن کارت زرد به بازیکنان دو تیم پرسپولیس و سپاهان کرد اما بازهم می توانست به بازیکنان دو تیم کارت نشان دهد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا خداداد افشاریان در بازی سپاهان - پرسپولیس از اعلام یک پنالتی به سود تیم میهمان خودداری کرده‌اند، گفت: من در جریان بازی ندیدم که افشاریان از اعلام یک ضربه پنالتی به سود پرسپولیس خودداری کند. با این حال باید در کمیته داوران بررسی های لازم روی بازی روز گذشته صورت پذیرد تا بتوانیم اظهارنظری کارشناسی در مورد قضاوت این داور در بازی روز گذشته داشته باشیم.