به گزارش خبرنگار مهر در قم، ‏حجت‌الاسلام سید رضا مؤدب شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح فعالیت‌ها و اقدامات پژوهشی ‏دانشگاه قم اظهار ‏داشت: دانشگاه قم در راستای رسالتی که بر عهده دارد به مقوله پژوهشی نیز اهتمام ویژه‌ای دارد و طبق دستور ‏رئیس ‏دانشگاه در آینده نزدیک 10 درصد کل بودجه دانشگاه قم به پژوهش اختصاص پیدا خواهد کرد. ‏



وی افزود: با اقدامات و هماهنگی‌های صورت گرفته در سال آینده حداقل 5 درصد بودجه دانشگاه قم که بالغ بر ‏‏500 میلیون تومان خواهد بود ‏به مقوله مهم پژوهش اختصاص پیدا می‌کند. ‏



معاون پژوهشی دانشگاه قم در ادامه از پژوهش به عنوان جزء لاینفک آموزش یاد کرد و گفت: این دانشگاه در نظر ‏دارد با توسعه متوازن ‏پژوهش در بین همکاران، ایجاد طرح‌های پژوهشی، مشارکت و تعامل با سایر نهادهای ‏فرهنگی و علمی و با ایجاد زیرساخت‌های نرم افزاری ‏و سخت افزاری و افزایش بودجه تخصیصی به بخش ‏پژوهش به سمت پژوهش محوری و تقویت هسته‌های پژوهشی دانشجویی حرکت ‏کند. ‏



وی در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: دانشگاه قم در حال حاضر دارای 6 دانشکده، 170 نفر عضو ‏هیئت علمی و بیش از 7 هزار ‏و 500 دانشجو است و یکی از مجامع و نهادهای مهم علمی و دانشگاهی در ‏سطح استان قم محسوب می‌شود.‏