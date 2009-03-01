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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۳۹

معاون پژوهشی دانشگاه قم: ‏

‏10 درصد بودجه دانشگاه قم به پژوهش اختصاص پیدا می‌کند

قم - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی دانشگاه قم گفت: در آینده نزدیک 10 درصد بودجه کل دانشگاه قم به موضوع پژوهش ‏اختصاص پیدا ‏می کند.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ‏حجت‌الاسلام سید رضا مؤدب شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح فعالیت‌ها و اقدامات پژوهشی ‏دانشگاه قم اظهار ‏داشت: دانشگاه قم در راستای رسالتی که بر عهده دارد به مقوله پژوهشی نیز اهتمام ویژه‌ای دارد و طبق دستور ‏رئیس ‏دانشگاه در آینده نزدیک 10 درصد کل بودجه دانشگاه قم به پژوهش اختصاص پیدا خواهد کرد. ‏

وی افزود: با اقدامات و هماهنگی‌های صورت گرفته در سال آینده حداقل 5 درصد بودجه دانشگاه قم که بالغ بر ‏‏500 میلیون تومان خواهد بود ‏به مقوله مهم پژوهش اختصاص پیدا می‌کند. ‏

معاون پژوهشی دانشگاه قم در ادامه از پژوهش به عنوان جزء لاینفک آموزش یاد کرد و گفت: این دانشگاه در نظر ‏دارد با توسعه متوازن ‏پژوهش در بین همکاران، ایجاد طرح‌های پژوهشی، مشارکت و تعامل با سایر نهادهای ‏فرهنگی و علمی و با ایجاد زیرساخت‌های نرم افزاری ‏و سخت افزاری و افزایش بودجه تخصیصی به بخش ‏پژوهش به سمت پژوهش محوری و تقویت هسته‌های پژوهشی دانشجویی حرکت ‏کند. ‏

وی در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: دانشگاه قم در حال حاضر دارای 6 دانشکده، 170 نفر عضو ‏هیئت علمی و بیش از 7 هزار ‏و 500 دانشجو است و یکی از مجامع و نهادهای مهم علمی و دانشگاهی در ‏سطح استان قم محسوب می‌شود.‏

کد مطلب 840945

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