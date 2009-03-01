به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید رضا مؤدب شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح فعالیتها و اقدامات پژوهشی دانشگاه قم اظهار داشت: دانشگاه قم در راستای رسالتی که بر عهده دارد به مقوله پژوهشی نیز اهتمام ویژهای دارد و طبق دستور رئیس دانشگاه در آینده نزدیک 10 درصد کل بودجه دانشگاه قم به پژوهش اختصاص پیدا خواهد کرد.
وی افزود: با اقدامات و هماهنگیهای صورت گرفته در سال آینده حداقل 5 درصد بودجه دانشگاه قم که بالغ بر 500 میلیون تومان خواهد بود به مقوله مهم پژوهش اختصاص پیدا میکند.
معاون پژوهشی دانشگاه قم در ادامه از پژوهش به عنوان جزء لاینفک آموزش یاد کرد و گفت: این دانشگاه در نظر دارد با توسعه متوازن پژوهش در بین همکاران، ایجاد طرحهای پژوهشی، مشارکت و تعامل با سایر نهادهای فرهنگی و علمی و با ایجاد زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری و افزایش بودجه تخصیصی به بخش پژوهش به سمت پژوهش محوری و تقویت هستههای پژوهشی دانشجویی حرکت کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: دانشگاه قم در حال حاضر دارای 6 دانشکده، 170 نفر عضو هیئت علمی و بیش از 7 هزار و 500 دانشجو است و یکی از مجامع و نهادهای مهم علمی و دانشگاهی در سطح استان قم محسوب میشود.
معاون پژوهشی دانشگاه قم:
10 درصد بودجه دانشگاه قم به پژوهش اختصاص پیدا میکند
قم - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی دانشگاه قم گفت: در آینده نزدیک 10 درصد بودجه کل دانشگاه قم به موضوع پژوهش اختصاص پیدا می کند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید رضا مؤدب شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح فعالیتها و اقدامات پژوهشی دانشگاه قم اظهار داشت: دانشگاه قم در راستای رسالتی که بر عهده دارد به مقوله پژوهشی نیز اهتمام ویژهای دارد و طبق دستور رئیس دانشگاه در آینده نزدیک 10 درصد کل بودجه دانشگاه قم به پژوهش اختصاص پیدا خواهد کرد.
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