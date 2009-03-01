به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه فدراسیون فوتبال ساعت 9 صبح روز 17 اسفندماه در محل سالن همایش‌های ابن سینا صدا وسیما با حضور روسای هیئت‌های فوتبال سراسر کشور و نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با فوتبال برگزار خواهد شد.

در ابتدای این نشست علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال گزارشی از عملکرد و اهم برنامه‌های انجام شده در طول یکسال گذشته فدراسیون فوتبال را ارائه خواهد کرد. وی همچنین گزارشی از برگزاری جلسات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و اعم مصوبات این هیئت را به اطلاع اعضای مجمع خواهد رساند.

در ادامه مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های کمیته‌های فدراسیون را ارائه خواهد کرد. تصویب تراز مالی و گزارش محمد تقی خزائی، بازرس فدراسیون فوتبال از دیگر بخش‌های اصلی نشست اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال خواهد بود.

در این مجمع که به ریاست علی کفاشیان برگزار خواهد شد برنامه‌ها و تقویم ورزشی سال آینده فدراسیون مورد بحث و بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

مجمع سالیانه فدراسیون فوتبال عصر روز 17 اسفند به نشست روسای هیئت‌های فوتبال سراسر کشور و طرح مسائل و مشکلات آنها با مسئولان فدراسیون فوتبال اختصاص خواهد داشت.