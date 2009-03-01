حسین بهبودی مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عملکرد سلیقه ای و قائم به شخص بودن آموزش قرآن در مدارس، اسیبهای فعلی را موجب شده است، گفت: در مدارس کشور محتوا و نظامهای آموزشی قرآن با توجه به سلیقه و افکار شخصی مسئولان تغییر می کند و همین تغییرات متوالی و کارشناسی نشده، آسیبهایی را برای عرصه آموزش قرآن منجر شده است .

مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم تأکید کرد: آموزش قرآن در مدارس، تخصصی و نیازمند بهره‌گیری از مربیان کارآزموده است.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات حوزه قرآن به دلیل حساسیت و اهمیتی که دارد، نگران کننده است، افزود: بررسیها و شواهد حاکی از آن است که دانش آموزان در سالهای اول و دوم راهنمایی با آموزش قرآن آشنا می شوند و سوم راهنمایی نیز مرور و تکرار جهت تسلط بیشتر را دارند به طوری که آنها طی دو سال راهنمایی با 500 کلمه قرآنی که 55 درصد قرآن را شامل می شود، آشنا می شوند اما این میزان آموزش برای تسلط بر روخوانی قرآن کافی نیست .

مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش پذیرای همراهی صاحبنظران قرآنی نیست، گفت: سازمان دارالقرآن الکریم برای همکاری و تعامل با آموزش و پرورش و فعالیت جهت رفع ضعفهای موجود و همچنین ارتقای دانش و بینش آموزشی مربیان قرآنی گامهایی برداشته که از سوی آموزش و پرورش مورد موافقت قرار نگرفته است .