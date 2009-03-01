رهبر معظم انقلاب اسلامی: نظامیان اشغالگر باید هرچه زودتر از عراق خارج شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر شنبه در دیدار جلال طالبانی رئیس جمهور عراق و هیأت همراه با اشاره به ارتباطات دیرینه و بسیار عمیق و مشترکات فرهنگی، تاریخی و دینی دو ملت ایران و عراق تأکید کردند: لازمه چنین زمینه های مناسب و فراوان میان دو کشور، گسترش طبیعی و روزافزون روابط در عرصه های مختلف و عملی شدن توافق ها است.

ایشان جمهوری اسلامی ایران را دوست همیشگی عراق خواندند و افزودند: سرنوشت عراق همواره برای ما مهم بوده و ایران هرچه در توان داشته برای استقرار دولت عراق، و ثبات و امنیت در این کشور تلاش کرده است و در آینده نیز همینگونه خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ثروتهای طبیعی و ذخایر عراق خاطرنشان کردند: عراق نیازمند کمک های مادی و مالی نیست اما جمهوری اسلامی ایران می تواند تجربیات و پیشرفتهای خود در زمینه های مختلف را در اختیار برادران عراقی قرار دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: البته روابط نزدیک ایران و عراق و گسترش این روابط، دشمنان جدی دارد که باید مراقب برخی وسوسه ها و القائات بود.

ایشان حضور نظامیان امریکایی و انگلیسی و کارشناسان و نیروهای امنیتی آنها در عراق را به ضرر این کشور دانستند و تأکید کردند: نظامیان اشغالگر باید هرچه زودتر از عراق خارج شوند زیرا هریک روزی که خروج آنها به تأخیر بیفتد به ضرر ملت عراق خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اشغالگران در حال زمینه سازی مقدمات حضور طولانی و ماندگار در عراق هستند که این خطر بزرگی است و مسئولان عراقی باید متوجه این خطر باشند.

حضرت آیت الله خامنه ای اظهار داشتند: پیشرفت و صلاح عراق در مخالفت با خواستهای بیگانگان است زیرا آنها از نزدیکی ایران و عراق خشنود نیستند.

ایشان خطاب به رئیس جمهور عراق خاطرنشان کردند: انتظار این است که جنابعالی و جناب آقای مالکی نخست وزیر عراق، به صورت جدی عملی شدن توافق ها و تفاهم های دو جانبه را پیگیری نمایید.

رهبر انقلاب اسلامی به توافق دو جانبه درخصوص اخراج منافقین از عراق اشاره و تأکید کردند: این تصمیم باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم.

حضرت آیت الله خامنه ای منافقین را مایه شر و فساد دانستند و با اشاره به تصمیم اتحادیه اروپا برای خارج کردن آنها از لیست گروههای تروریستی افزودند: این تصمیم اتحادیه اروپا نشان داد که تروریست بودن یا نبودن از دیدگاه غرب، یک مسئله قراردادی است و هیچ ارتباطی با واقعیات ندارد.

ایشان خاطرنشان کردند: اروپاییها با وجود این تصمیم، از طرف دیگر حاضر به پذیرفتن منافقین در کشورهای خود نیز نیستند.

رهبر انقلاب اسلامی زندانیان ایرانی در عراق را از دیگر مسائل میان دو کشور برشمردند و تأکید کردند: بسیاری از این افراد جرمی هم مرتکب نشده اند و با وجود تصمیم دولت عراق برای آزادی برخی از آنها، اما هنوز این زندانیان آزاد نشده اند که این مسئله نیز باید هرچه زودتر حل شود.

حضرت آیت الله خامنه ای در پایان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری موفقیت آمیز انتخابات اخیر شوراهای استانی در عراق لزوم هوشیاری در قبال بعثی ها و تحرکات آنها را یادآور شدند و اظهار امیدواری کردند: ملت عراق با وحدت و یکپارچگی، استقلال حقیقی خود را بیابد و در دنیای اسلام بدرخشد.

در این دیدار که احمدی نژاد رئیس جمهور نیز حضور داشت، جلال طالبانی رئیس جمهور عراق ضمن قدردانی از حمایتهای دولت و ملت ایران از مردم عراق، مذاکرات خود در تهران را مثبت و نتیجه بخش خواند و گفت: روابط ایران و عراق، روابطی ویژه، ممتاز و مستحکم است و در مذاکرات تهران بر گسترش هرچه بیشتر این روابط توافق شد.

وی گسترش روابط و همکاریهای ایران و عراق را زمینه ساز استقرار صلح و ثبات در منطقه دانست و افزود: اگرچه برخی ها نگران گسترش روابط تهران و بغداد هستند اما ما تقویت این روابط را به سود خود و منطقه می دانیم.

رئیس جمهور عراق درخصوص اخراج منافقین خاطرنشان کرد: منافقین جنایتکارانی هستند که در حق مردم عراق نیز جنایتهای بیشماری انجام داده اند و دولت عراق مصمم به اخراج آنها است و این تصمیم را عملی خواهد کرد.

طالبانی، با اشاره به برخی تحرکات بعثی ها برای ایجاد ناامنی و برهم زدن ثبات و آرامش عراق افزود: متأسفانه برخی کشورهای منطقه با دولت عراق برای مقابله با بعثی ها همکاری نمی کنند.