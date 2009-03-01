"ویلسون" در سخنرانی مشهور "چهارده ماده‌ای" خود در ژانویه 1918 خطاب به کنگره استدلال کرده بود که به منظور حفظ صلح در آینده، "انجمن عمومی ملتها باید شکل بگیرد". البته این جامعه ملل، همان انجمن عمومی بود که ایده‌آلیستها آرزوی ایجاد آن را داشتند. جامعه ملل برای عملکرد مؤثر، بایستی از قدرت نظامی برخوردار می‌بود تا جلوی خشونت را بگیرد و درصورت نیاز، از برتری قدرت برای تحقق اراده خود استفاده کند. این عقیده‌ای بود که اساس نظام امنیت جمعی را تشکیل می‌داد و برای جامعه ملل بسیار مهم بود.

در ارتباط با نظام دسته جمعی ایده‌آلیستها بر این باور بودند که این نظام می‌تواند پاسخگوی صلح پایدار باشد که هر یک از اعضای جامعه بین‌المللی به این اصل اعتقاد داشته باشند که امنیت هر یک از دولتها نیز مورد علاقه تمامی اعضا است.

بر این اساس می‌باید خود را ملزم سازند تا در پاسخ به تجاوز وارد این نظام دسته‌جمعی شوند. ذکر این نکته لازم است که این نوع نظام، با نظام اتحاد امنیتی که تعدادی از دولتها را وادار به پاسخ نسبت به تهدیدات خاص خارجی می‌کند و گاهی از آن تحت عنوان دفاع جمعی یاد می‌شود تفاوت کلی دارد.[1]

ماده 16 جامعه ملل نشان دهنده تعهدی است که در زمان جنگ همه دولتهای عضو باید روابط عادی خود را با دولت متجاوز قطع کنند، تحریم‌ها را برقرار نمایند و در صورت نیاز، نیروهای نظامی خود را در اختیار سازمان ملل قرار دهند تا در صورتی که لازم باشد با استفاده از زور برای برقراری وضعیت سابق اقدام نمایند.

تجربه جامعه ملل، تجربه‌ای تلخ و ناموفق بود. در حالیکه شعارهای اخلاقی هنگام شکل‌گیری جامعه میی به طور قطع ایده‌آلیستی بود، اما دولتها در چارچوب اقدام بر اساس منافع شخصی خود محصور ماندند.

مثالی بهتر از این نیست که ایالات متحده از پیوستن به نهادی که خود آنرا ایجاد کرده بود، خودداری کرد. اتحاد جماهیر شوروی به دلایل ایدئولوژیک به این نظام وارد نشد و جامعه ملل سریعا تبدیل به مکانی شد که تنها دولتهای "راضی" در آن با یکدیگر گفتگوی دوستانه انجام می‌دادند. تصمیم هیتلر در مارس 1936 مبنی بر اشغال مجدد "راینلند" (Rhineland) – منطقه تعیین شده غیر نظامی بر اساس اصول معاهده ورسای- به طور کامل، نظام جامعه ملل برای حمایت از حق حیات کشورها را از کار انداخت. البته جامعه ملل، عامل اصلی نظم ایده‌آلیست‌های بین دو جنگ بود اما باید به عقاید دیگری که در نیمه نخست قرن بیستم بر تفکر لیبرالی حاکم بودند نیز توجه داشت. آموزش، به بخش حیاتی موضوعات لیبرالی تبدیل شد. بنابراین، در سال 1921 ، نخستین کرسی رشته روابط بین‌الملل به نام ویلسون و در دانشگاه "ابرستویت ویلز" در بریتانیا تاسیس شد.

آلفرد زیمرن(Alfred Zimmern) که از اصلی‌ترین نویسندگان لیبرال محسوب می‌شد، نخستین استاد سیاست بین‌الملل در جهان بود.[2]

یکی از فعالیتهای "ویلسون" حمایت از جامعه ملل و مشارکت در "فهم صحیح‌تر از تمدنهای غیر از تمدن ما" بود. این رویکرد هنجاری آگاهانه نسبت به اصول روابط بین‌الملل- یعنی این عقیده که پژوهش باید درباره آنچه که باید باشد و نه آنچه که هست، صورت بگیرد- ایده‌آلیستها را از نهادگرایانی جدا می‌سازد که در دوران بعد از سال 1945 سردمدار لیبرالیسم بودند.[3]

یادداشتها

1-Iain Mclean, The Concise Oxford Dictionary of Politics, Oxford University Press, 1996.

2- حمیرا مشیرزاده، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات سمت، 1385 ، ص 26.

3- جان بیلیس و استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین، تهران: انتشارات ابرار معاصر، 1383، ص 380.