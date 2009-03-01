به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی که صبح امروز در دومین همایش سراسری مدیران و مسئولان سازمان بازرسی کل کشور سخن می گفت با اشاره به اینکه طبق احادیث تفکر در دین، تقدیر معیشت و صبر در سختی‌ها باید در همه کارها مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: دین جهت‌گیری انسان را مشخص می‌کند و در این جهت شناسایی و تشخیص مسیر مهم است و شاید در امور فرهنگی، ارتقاء فکری و بینش دینی خیلی هزینه کنیم و لیکن این نکته را نباید فراموش کرد که دین باید عمیق فهمیده و شناسایی شود.

پورمحمدی با بیان اینکه در امور توسعه‌ فرهنگی و ترویج آن هزینه زیادی صرف می‌شود، تاکید کرد: هدف اصلی و رویکرد محوری ما باید در کارها مشخص شود زیرا در کشور از نفت، منابع تربیتی و عقلانی خوب استفاده نمی‌کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشورادامه داد: تفکر در دین به معنای دین‌شناسی و دین ‌فهمی است وائمه اطهار بر تفکر در دین تاکید کرده‌اند نه عمل به دین و مثلاً اگر می‌بینید دولت و مجلس برنامه‌های زیادی را تدوین و برای حواشی 90 درصد بودجه و برای اصل 10 درصد بودجه تخصیص می‌یابد عدم حرکت در مسیر اصلی است.

وی با تاکید براینکه در سازمان بازرسی کل کشور برای کنترل حسن جریان امور باید نظارت بر روی محتوای فعالیتها صورت گیرد، گفت: در برنامه‌ریزی‌هایمان باید بررسی کنیم چرا حرکت‌مان بر اساس برنامه نیست و از همین موضوع نیز در مباحث اداری رنج می‌بریم.

وی با اشاره به دو گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: سازمان در رابطه با طرح تحول اقتصادی و بنگاه های زودبازده گزارش هایی تهیه کرده که نکته برجسته هر دو این گزارشها مطالعه ناکافی آنها بوده است.

پورمحمدی گفت: در طرح تحول اقتصادی مطالعه کم بوده و این طرح با این همه تبلیغات و تبعات و پیامدها و تغییراتی که در نتیجه آن صورت می گرفت،با مطالعه کم انجام شده و به همین دلیل در کمیسیونهای مختلف مجلس دچار ابهام شد و دولت هم ناچار شد آن را متوقف کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشورخاطر نشان کرد: این برای ما بد است که برنامه بدهیم و بعد بگوییم نمی شود آن را اجرا کرد؛ چرا که امید و انتظار فراوانی در جامعه بوجود آورده ایم و درست نیست بعد از برنامه ریزی آن را متوقف کنیم. حال مجلس یا دولت هر یک آن را متوقف کرده باشند، دلیلش این است که مطالعه و دقت بیشتری می بایست بر روی این مسئله صورت می گرفت.

وی اضافه کرد: با برگردانده شدن طرح تحول اقتصادی طبعا این طرح در سال 88 اجرا نمی شود و فرصتی خواهد بود تا مطالعه بیشتری بر روی آن انجام شود.

پورمحمدی ادامه داد: قصد نداشتیم گزارش سازمان بازرسی را در رابطه با طرح تحول اقتصادی منتشر کنیم اما با توجه به توقف اجرای آن، نامه مورد نظر را بر روی سایت سازمان بازرسی قرار می دهیم تا همه صاحبنظران آن را مطالعه کنند.

وی در زمینه طرح بنگاه های زودبازده نیزتصریح کرد: با توجه به اینکه این طرح همچنان درحال اجرا است گزارش سازمان بازرسی در رابطه با آن را فعلا منتشر نمی کنیم؛ اما سازمان بازرسی در رابطه با بنگاه های زودبازده به دستگاه های مختلف اشکالاتی گرفته است و طی نامه ای به این دستگاه ها اشکالات را به آنان اعلام کردیم تا خودشان ارزیابی لازم را داشته باشند.

رئیس سازمان بازرسی دررابطه با این طرح یادآور شد: منابع زیاد و وقت زیادی درگیر طرح بنگاههای زودبازده شده و جمعیت زیادی را برای توفیق، پیشرفت،رقابت و بروز خلاقیت و اشتغال تحریک کرده ایم؛ اما می بینیم با وجود اینکه هزینه زیادی انجام شده دستاورد مطلوبی به دست نیامده است.

پورمحمدی افزود: در حوزه بازرسی باید توجه کنیم که برنامه و نظارت بر آن در راس امور باشد و حساب و کتاب دقیق باشد چرا که خطر انحراف در عمل از خطر انحراف در برنامه ریزی کمتر است.

وی با اشاره به برخی روایات و احادیث از ائمه، بیان داشت: اسلام دین وعده و وعید، سخنرانی و توهم آفرینی نیست بلکه دین عمل است و هر جا که گفته باید ایمان وجود داشته باشد عمل نیز در کنار آن آمده است و هیچ کس بدون عمل رستگار نمی شود.

پورمحمدی اضافه کرد: بحث کیفیت عمل و میزان پیشرفت عمل مطرح است و آن دین‌شناسی و اندازه ‌گیری خوب در دین است و رکن سوم اینکه مقوم تفکر در دین و تقدیر معیشت است صبر و استواری در عمل است.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم به کمال برسیم راهش اجرای برنامه است، گفت: اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده درست است؛ چرا عقب نشستیم و اگر غلط است چرا آن را اجرا می‌کنیم.

پورمحمدی با اشاره به بودجه سازمان بازرسی کل کشور، تاکید کرد: در بحث بودجه تلاش زیادی کردیم ولی دولت توجه نکرد و اساساً طبع دولتی‌ها افزایش بودجه نیست، ولی امیدواریم مجلس این عنایت را داشته باشد و برنامه‌ریزی بدون نظارت قابل تحقق نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: اگر مجلس می‌خواهد کسی بر مصوباتش نظارت کند باید به دستگاه‌های نظارتی توجه کند ما می‌گوئیم هر چه می‌خواهید بنویسید زیرا چیزی جز کاغذ نخواهد بود اگر دستگاه‌های نظارتی، ‌نظارت نکنند قانون جز کاغذ نخواهد بود و برای اجرای صحیح قوانین نظارت لازم است.

وی همچنین از منطقه‌ای کردن سازمان بازرسی در آینده خبر داد و گفت: ما به گسترش سازمانی اعتقادی نداریم و برای ما مهم کیفیت ‌بخشی است و بحث منطقه‌ای کردن را در استان خراسان اجرا کرده‌ایم و پس از بررسی به جمع‌بندی می‌رسیم و در این رابطه سرعت در امور و واگذاری اختیاراتی که می‌شود از مرکز به استان‌ها منتقل کرد در دستور کار است.



