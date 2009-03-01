موسوی در گفتگو با مهر: سیاست های ایران و سوریه در منطقه موثر بوده است/ افزایش مراودات اقتصادی

سید احمد موسوی سفیر کشورمان در سوریه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: امروز سیاست های جمهوری اسلامی ایران و سوریه از شاخص های بسیار خوبی برخوردار است و این سیاست ها روز به روز در حال گسترش است.

وی افزود: سیاست های که امروزاین دو کشور در منطقه اتخاذ کرده اند موثر واقع شده است که نشانه آن مقاومت است، مقاومتی که مردم منطقه به دنبال آن هستند.

سفیر کشورمان در سوریه در ادامه سخنان خود به موضوع تغییر در دولت آمریکا اشاره کرد و گفت: اینکه رئیس جمهور جدید آمریکا دم از تغییر در رفتار دولت متبوعش در منطقه می زند باید در عمل دیده شود، اگر آمریکا می خواهد در منطقه تغییر ایجاد کند خود باید در سیاست هایش این موضوع را عملی کند، چرا که مردم منطقه به دنبال تغییر رفتار آمریکا هستند.

موسوی خاطر نشان کرد: ظاهرا برخی ها می خواهند عکس این موضوع عمل شود، انتظار دارند که سیاست های منطقه و مقاومت تغییر پیدا کند در حالی که شعار تغییر برای دولتمردان جدید آمریکا بخصوص شخص آقای اوباما است.

وی با بیان این مطلب تاکید کرد که سیاست های منطقه و مقاومت تغییر نخواهد کرد.

سفیر کشورمان در سوریه در بخش دیگراز سخنان خود به موضوع افزایش مراودات اقتصادی بین دو کشور اشاره کرد و گفت: از آنجایی که دو کشور ایران و سوریه دارای روابط خوب سیاسی هستند، امروز ما در تلاشیم تا روابط اقتصادی بین دو کشور نیزافزایش پیدا کند.

موسوی ادامه داد: در حال حاضر 10 کمیسیون عالی در سطح معاون اول رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر سوریه مشغول به فعالیت هستند و نزدیک به2/1 دهم میلیارد تاکنون پروژه اجرایی شده است و 5/1 دهم میلیارد نیز پروژه در حال اجرای شدن است.

سفیر کشورمان در سوریه در پایان این گفتگو ابراز امیدواری کرد که روابط سیاسی اقتصادی دو کشور ایران و سوریه در آینده نزدیک گسترش یابد.



