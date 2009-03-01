هنوز مصادیق انتخاباتی اصولگرایان مشخص نیست/ گفتمان اصولگرایی باید بماند

لطف الله فروزنده قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که آیا مصداق مورد حمایت اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری دهم احمدی نژاد است یا خیر، اظهار داشت: اصولگرایان هنوز مصداق مورد حمایت خود در انتخابات آتی را مشخص نکرده اند و در حال حاضر فرآیند وحدت را دنبال می کنند.

وی با بیان اینکه اصولگرایان تا کنون به تعدادی سیاستهای مشخص در انتخابات دست یافته اند، افزود: احتمالا تا قبل از آغاز سال نو، ساز و کار وحدت اصولگرایان در انتخابات آتی را عنوان می‌کنیم.

فروزنده یکی از سیاستهای اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری دهم را تمرکز بر این موضوع دانست که جریان دوم خرداد خط قرمز اصولگرایان است؛ لذا گفتمان اصولگرایی باید بماند و استمرار داشته باشد و لازمه استمرار آن ، وجود وحدت است.

قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی همچنین گفت: اصولگرایان معتقدند باید در افزایش کارآمدی دولت و مجلس تلاش بسیاری صورت گیرد چراکه این موضوع اثر مستقیمی بر رشد کشور دارد.

این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: اصولگرایان تلاش می کنند در زمینه وحدت در انتخابات آتی چارچوب مشخصی را تدوین کنند.



