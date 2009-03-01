داستان غزه عصر جدیدی در جهان ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مرتضی نعمت زاده شنبه شب در مراسم افتتاحیه " نمایشگاه زیتون سرخ " که به همت مجمع دانشجویی احیاء تفکر اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بنا شده بود در ساری اظهار داشت: غزه داستان پایان یافتنی نیست بلکه عصر جدیدی اکنون در غزه ایجاد شده و فریاد مقاومت را در جهان گسترانیده است.

وی خاطر نشان کرد: رژیم صهیونیستی هنوز سعی دارد آنچه را که در جنگ نتوانسته به دست آورد می خواهد از طریق قطعنامه های پوشالی سازمان ملل و مذاکرات واهی سران مزدور عرب بهره برداری و به آن اهداف دست یابد.

جانشین مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران با اشاره به اینکه همه ملت های جهان برای اینکه بخواهند فاجعه غزه در جهان تکرار نشود باید با یکدیگر متحد باشند تصریح کرد: غزه کاست اکنون باید در مقابل هولوکاست واهی رژیم صهیونیستی برای جهانیان عرضه شود.

نعمت زاده با بیان اینکه زنگ پیروزی نهایی ملت فلسطین با مقاومت حماس به صدا درآمده است یادآور شد: تاریخ سراسر مزدورانه رژیم صهیونیستی اکنون باید برای نسل های جدید جهان بازگو شود.

وی با اعلام این مهم که مقاومت غزه به رغم همه توطئه های دشمنان برای خدشه دار کردن افکار مردم بی دفاع غزه همچنان استوار و پایدار است اظهار داشت: گستره مقاومت حزب الله اکنون در بین سران عربی گسترانیده شده است.

قائم مقام جمعیت دفاع از ملت مظلوم فلسطین با بیان اینکه اسرائیل یک غده سرطانی است، اظهار داشت: این رژیم غاصب ماموریت دارد که قدرت مستقل تری از قدرت جهانی در منطقه بروز و ظهور ننماید.

وی با اشاره به نقش اساسی ملت ایران در پیروزی غزه خاطر نشان کرد: پیروزی مقاومت و حماس در غزه مرهون انقلاب، امام خمینی و سالار شهیدان بوده است.

به گفته نعمت زاده، روش حماسی و راه مقاومت و ایستادگی سالار شهیدان در غزه متجلی و سبب پیروزی حماس در جنگ 33 روزه شده است.