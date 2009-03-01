30 شهر مازندران در ردیف بافتهای فرسوده قرار دارند

سید محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در رامسر افزود: برای بازسازی این بافتهای فرسوده و ساخت و سازهای نو نیازمند صنعت بوده و در این بخش باید برنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت: با توجه به کمبود زمین در استان، ساخت و سازها باید به سمت ارتفاع پیش برود.

استاندار مازندران به طرح مسکن مهر اشاره و اضافه کرد: شهرداران موظف به صدور پروانه ساختمان مسکن مهر بوده و باید همکاری بیشتری داشته باشند.

کریمی یادآور شد: تاکنون 650 هکتار زمین برای مسکن مهر استان تهیه و شناسایی شده است.

استاندار مازندران بیان داشت: مسکن مهر امید افراد بی خانه بوده و حمایت بخش های مختلف در این زمینه ضروری است.

47 هزار و 553 نفر در مازندران واجد دریافت مسکن مهر شناسایی شده است.