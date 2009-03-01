نهضت سبز در 900 کیلومتر راههای مازندران اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی شنبه شب در جلسه ستاد نهضت سبز غرب مازندران در رامسر افزود: این طرح با همکاری بسیج سازندگی در راههای مازندران اجرایی می شود تا شاهد توسعه فضای سبز باشیم.

وی اظهار داشت: تاکنون قطعاتی از شهرها به عنوان فضای سبز قرق شده ولی از فضای سبز خبری نیست.

وی خاطر نشان کرد: پوشش سبز باید در استانهای شمالی حفظ شود و برنامه ریزی در این زمینه نیاز است.

استاندار مازندران، فرهنگسازی و اطلاع رسانی را نیاز ضروری برای توسعه و حفظ فرهنگ منابع طبیعی دانست.

وی یادآور شد: روحانیون در همه بخش ها تاثیرگذار بوده و باید برای ترویج فرهنگ منابع طبیعی نیز تلاش کنند.

وی عنوان کرد: منابع طبیعی متعلق به نسلهای مختلف بوده که باید حفظ شود.