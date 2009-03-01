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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۱۵

نهضت سبز در 900 کیلومتر راههای مازندران اجرایی می شود

نهضت سبز در 900 کیلومتر راههای مازندران اجرایی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: طرح نهضت سبز در سطح 900 کیلومتر از حاشیه راههای استان اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی شنبه شب در جلسه ستاد نهضت سبز غرب مازندران در رامسر افزود: این طرح با همکاری بسیج سازندگی در راههای مازندران اجرایی می شود تا شاهد توسعه فضای سبز باشیم.

وی اظهار داشت: تاکنون قطعاتی از شهرها به عنوان فضای سبز قرق شده ولی از فضای سبز خبری نیست.

وی خاطر نشان کرد: پوشش سبز باید در استانهای شمالی حفظ شود و برنامه ریزی در این زمینه نیاز است.

استاندار مازندران، فرهنگسازی و اطلاع رسانی را نیاز ضروری برای توسعه و حفظ فرهنگ منابع طبیعی دانست.

وی یادآور شد: روحانیون در همه بخش ها تاثیرگذار بوده و باید برای ترویج فرهنگ منابع طبیعی نیز تلاش کنند.

وی عنوان کرد: منابع طبیعی متعلق به نسلهای مختلف بوده که باید حفظ شود.

کد مطلب 840972

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