احداث ساختمانهای بدون پروانه در حاشیه شهرهای گلستان مشکل آفرین است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امیر مصباح شنبه شب در افتتاح دفتر نظام مهندسی استان در گرگان افزود: به دلیل نداشتن سند، نظارت و طراحی برای احداث ساختمان در این مناطق صورت نمی گیرد و بناها استحکام چندانی ندارند.

وی اظهار داشت: نصب آسانسور نیز در ساختمانهای دارای ارتفاع از جمله ملزومات هر ساختمانی است که این کار باید از سوی افراد متخصص صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: کیفیت ساختمان آرامش دهنده اعضای خانواده بوده و در استان تعامل مطلوبی بین مسئولان استان در زمینه رعایت قوانین ساختمانی وجود دارد.

به گفته مصباح، اکنون دو هزار و 500 مهندس در رشته های برق، مکانیک، نقشه کشی و معماری با این سازمان در استان همکاری دارند و دوره های آموزشی نیز برای آنها در نظر گرفته شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان بیان داشت: برای بهینه سازی ساخت و سازها، کمیته طراحی و برای بهترشدن نظارت، کمیته نظارت ساختمان در استان فعال شده است.

استاندار گلستان نیز گفت: افتتاح یکهزار و 10 طرح عمرانی در ایام دهه فجر سال جاری در استان نمادی از حضور و خدمات پررنگ مهندسان بوده است.

یحیی محمودزاده افزود: ملت ما نشان داد که در بخشهای علمی و فناوری نمونه و الگو بوده و در زمینه ساختمان سازی نیز پیشرفتهای خوبی داشته ایم.

وی اظهار داشت: ساخت طرحهایی همانند برج میلاد و پروژه های بزرگ در داخل رودخانه ها نشان از ظرفیت و توان بالای مهندسی در کشور دارد.

وی خاطرنشان کرد: امروز مهندسی ما در همه عرصه ها فعال بوده و برای همکاری با این سازمان آماده هر نوع همکاری هستیم.

ساختمان نظام مهندسی ساختمان گلستان دارای 1300 مترمربع بنا است.