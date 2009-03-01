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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۳۷

احداث ساختمانهای بدون پروانه در حاشیه شهرهای گلستان مشکل آفرین است

احداث ساختمانهای بدون پروانه در حاشیه شهرهای گلستان مشکل آفرین است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: احداث ساختمانهای بدون پروانه در حاشیه شهرهای استان از مهمترین مشکلات است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امیر مصباح شنبه شب در افتتاح دفتر نظام مهندسی استان در گرگان افزود: به دلیل نداشتن سند، نظارت و طراحی برای احداث ساختمان در این مناطق صورت نمی گیرد و بناها استحکام چندانی ندارند.

وی اظهار داشت: نصب آسانسور نیز در ساختمانهای دارای ارتفاع از جمله ملزومات هر ساختمانی است که این کار باید از سوی افراد متخصص صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: کیفیت ساختمان آرامش دهنده اعضای خانواده بوده و در استان تعامل مطلوبی بین مسئولان استان در زمینه رعایت قوانین ساختمانی وجود دارد.

به گفته مصباح، اکنون دو هزار و 500 مهندس در رشته های برق، مکانیک، نقشه کشی و معماری با این سازمان در استان همکاری دارند و دوره های آموزشی نیز برای آنها در نظر گرفته شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان بیان داشت: برای بهینه سازی ساخت و سازها، کمیته طراحی و برای بهترشدن نظارت، کمیته نظارت ساختمان در استان فعال شده است.

استاندار گلستان نیز گفت: افتتاح یکهزار و 10 طرح عمرانی در ایام دهه فجر سال جاری در استان نمادی از حضور و خدمات پررنگ مهندسان بوده است.

یحیی محمودزاده افزود: ملت ما نشان داد که در بخشهای علمی و فناوری نمونه و الگو بوده و در زمینه ساختمان سازی نیز پیشرفتهای خوبی داشته ایم.

وی اظهار داشت: ساخت طرحهایی همانند برج میلاد و پروژه های بزرگ در داخل رودخانه ها نشان از ظرفیت و توان بالای مهندسی در کشور دارد.

وی خاطرنشان کرد: امروز مهندسی ما در همه عرصه ها فعال بوده و برای همکاری با این سازمان آماده هر نوع همکاری هستیم.

ساختمان نظام مهندسی ساختمان گلستان دارای 1300 مترمربع بنا است.

کد مطلب 840973

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