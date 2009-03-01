150 میلیارد ریال برای ذخیره سازی مرکبات مازندران هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی شنبه شب در حاشیه جلسه نهضت سبز غرب مازندران در جمع خبرنگاران افزود: این رقم اعتبار و هزینه برای خرید همه محصولات باغی استان ناکافی است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که خرید به موقع مرکبات از کشاورزان می تواند علاوه بر سود تولیدکننده برای دولت نیز سودمند باشد.

کریمی خواستار برنامه ریزی برای حمایت اصولی و همه جانبه از تولید کنندگان شد.

استاندار مازندران بیان داشت: حمایتهای همه جانبه از بخش کشاورزی موجب رونق این بخش و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی می شود.

وی یادآور شد: برای توسعه بخش کشاورزی استان باید صنایع تبدیلی و کشاورزی را توسعه داد.

مازندران 460 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد.