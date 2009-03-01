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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۰

150 میلیارد ریال برای ذخیره سازی مرکبات مازندران هزینه شده است

150 میلیارد ریال برای ذخیره سازی مرکبات مازندران هزینه شده است

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: 150 میلیارد ریال برای خرید مرکبات و ذخیره سازی آن در سال جاری هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی شنبه شب در حاشیه جلسه نهضت سبز غرب مازندران در جمع خبرنگاران افزود: این رقم اعتبار و هزینه برای خرید همه محصولات باغی استان ناکافی است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که خرید به موقع مرکبات از کشاورزان می تواند علاوه بر سود تولیدکننده برای دولت نیز سودمند باشد.

کریمی خواستار برنامه ریزی برای حمایت اصولی و همه جانبه از تولید کنندگان شد.

استاندار مازندران بیان داشت: حمایتهای همه جانبه از بخش کشاورزی موجب رونق این بخش و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی می شود.

وی یادآور شد: برای توسعه بخش کشاورزی استان باید صنایع تبدیلی و کشاورزی را توسعه داد.

مازندران 460 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد.

کد مطلب 840974

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