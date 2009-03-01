سطح جنگلهای شمال کشور افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، فرود شریفی شنبه شب در آئین اختتامیه همایش یکروزه روحانیون و منابع طبیعی شمال کشور در رامسر افزود: علاوه بر این میزان تخریب و نابودی جنگل های کشور نیز کاهش چشمگیری یافته است.
وی اظهار داشت: با این حال ایران با داشتن دو میلیون هکتار عرصه های جنگلی جزء فقیرترین کشورها در بخش جنگل است.
وی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر تلاش های خوبی برای حفظ و احیاء منابع طبیعی کشور صورت گرفته است.
به گفته شریفی، دخل و تصرف در منابع طبیعی جایز نیست و بیشتر علما نیز در این زمینه اتفاق نظر دارند.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیان داشت: باید به صیانت از جنگل ها و منابع ملی معتقد باشیم و در این راه تلاش کنیم.
وی عنوان کرد: توسعه پایدار منابع تجدیدشونده زمانی محقق می شود که به منابع طبیعی توجه جدی صورت گیرد.
270 نفر از روحانیون منابع طبیعی شمال کشور در این همایش یکروزه حضور داشتند.
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