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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۵

شریفی:

سطح جنگلهای شمال کشور افزایش یافته است

سطح جنگلهای شمال کشور افزایش یافته است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: حدود چهار درصد به سطح جنگلهای شمال کشور افزوده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرود شریفی شنبه شب در آئین اختتامیه همایش یکروزه روحانیون و منابع طبیعی شمال کشور در رامسر افزود: علاوه بر این میزان تخریب و نابودی جنگل های کشور نیز کاهش چشمگیری یافته است.

وی اظهار داشت: با این حال ایران با داشتن دو میلیون هکتار عرصه های جنگلی جزء فقیرترین کشورها در بخش جنگل است.

وی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر تلاش های خوبی برای حفظ و احیاء منابع طبیعی کشور صورت گرفته است.

به گفته شریفی، دخل و تصرف در منابع طبیعی جایز نیست و بیشتر علما نیز در این زمینه اتفاق نظر دارند.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیان داشت: باید به صیانت از جنگل ها و منابع ملی معتقد باشیم و در این راه تلاش کنیم.

وی عنوان کرد: توسعه پایدار منابع تجدیدشونده زمانی محقق می شود که به منابع طبیعی توجه جدی صورت گیرد.

270 نفر از روحانیون منابع طبیعی شمال کشور در این همایش یکروزه حضور داشتند.

کد مطلب 840975

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