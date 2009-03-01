فرهنگ کتابخوانی در جوامع اسلامی هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، استاندار اصفهان شامگاه گذشته در مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه کتاب اصفهان افزود: باید هر یک از ما برای خودمان ارزیابی کنیم در طول شبانه روز چه میزان از فرصت خود را به کتابخوانی اختصاص می دهیم.

وی با اشاره به اینکه مردم اصفهان برای مطالعه وقت خوبی اختصاص می دهند، اظهار داشت: آمار مطالعه در اصفهان حاکی از این است که مطالعه در اصفهان در مقایسه با دیگر استانها بیشتر است اما در این عرصه ما فاصله زیادی به آنچه باید باشیم داریم که باید به این سمت و سوء حرکت کرد.

بختیاری با اشاره به اینکه نوشته های گذشتگان چراغ راه هدایت ما در آینده است، افزود: انس گرفتن با کتاب در واقع انس گرفتن با گذشتگان است و به هر میزان که در یک جامعه انس و ارتباط با کتاب تنگاتنگ تر باشد به همان میزان رفتار عملی در رعایت حقوق شهروندی مشهود است.

استاندار اصفهان تصریح کرد: سنجش اطلاعات آحاد جامعه به میزان مطالعه آنان وابسته است.

بختیاری گفت: اصحاب رسانه نقش ویژه ای برای ترویج فرهنگ مطالعه بر عهده دارند و در حال حاضر فرهنگ کتابخوانی در یک مظلومیت واقع شده که باید کتابخانه را از این مظلومیت نجات داد که رهایی فرهنگ کتابخوانی رهایی نویسنده و کتابخانه از مظلومیت را به دنبال دارد.

وی همچنین اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر بسیاری از کتب مادر به زبان فارسی ترجمه شده است.

استاندار اصفهان همچنین با اشاره به اینکه مطالعه در رشته کاریمان بسیار موثر است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حوزه مدیریت، کتب بسیار خوبی به رشته تحریر درآمده و اطمینان دارم که هر اندازه ما با کتابهای تخصصی خود انس بگیریم در مدیریت خود موثرتر خواهیم بود.