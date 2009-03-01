مدیران شهریاری برای احداث شهرک صنعتی کوتاهی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، حسین گروسی شب گذشته در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی توسعه استان تهران و کمیته برنامه ریزی شهرستان شهریار اظهار داشت: احداث شهرک صنعتی در شهرستان یکی از مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به شهریار بوده و با توجه به اینکه هیئت دولت آن را تصویب کرده مدیران شهرستان باید اهتمام بیشتری برای پیگیری کارهای احداث این شهرک داشته باشند.

وی افزود: با توجه به اینکه نرخ بیکاری در شهرستان شهریار بیش از 14 درصد است، احداث این شهرک در کاهش آمار بیکاری می تواند سهم به سزایی داشته باشد و خیل عظیمی از جوانان بیکار را شاغل کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: مدیران باید دولت را در اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به شهرستانها و استانها یاری کنند تا میزان خدمت رسانی به مردم افزایش یابد و اجرای مصوبات به سرعت انجام گیرد.

گروسی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان بیان داشت: شهرستان تاکنون طرح جامع نداشته است و هم اکنون طرح جامعی برای شهریار تهیه شده که رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز سرعت پیدا می کند.

نماینده مردم شهریار، ملارد و شهرقدس در مجلس عنوان کرد: اگر مشکلات کمبود آب، افزایش بی رویه جمعیت و مهاجرت، ساخت و سازها و دیگر مشکلات به همین صورت پیش رود، بحران جدی برای شهر تهران به وجود می آید و در آن زمان دیگر کاری نمی شود انجام داد.

وی یادآور شد: همچنین باید ساماندهی و بهسازی گلزارهای شهدا در شهرستان در اولویت کاری مسئولان امر قرار گیرد زیرا این اوضاع در شان شهدا نیست.