  1. استانها
  2. تهران
۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۲۷

گروسی:

مدیران شهریاری برای احداث شهرک صنعتی کوتاهی کردند

مدیران شهریاری برای احداث شهرک صنعتی کوتاهی کردند

شهریار - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهریار، ملارد و شهرقدس در مجلس گفت: مدیران مربوطه برای پیگیری احداث شهرک صنعتی در شهرستان که از مصوبات سفر رئیس جمهور هم بوده، کوتاهی کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، حسین گروسی شب گذشته در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی توسعه استان تهران و کمیته برنامه ریزی شهرستان شهریار اظهار داشت: احداث شهرک صنعتی در شهرستان یکی از مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به شهریار بوده و با توجه به اینکه هیئت دولت آن را تصویب کرده مدیران شهرستان باید اهتمام بیشتری برای پیگیری کارهای احداث این شهرک داشته باشند.

وی افزود: با توجه به اینکه نرخ بیکاری در شهرستان شهریار بیش از 14 درصد است، احداث این شهرک در کاهش آمار بیکاری می تواند سهم به سزایی داشته باشد و خیل عظیمی از جوانان بیکار را شاغل کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: مدیران باید دولت را در اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به شهرستانها و استانها یاری کنند تا میزان خدمت رسانی به مردم افزایش یابد و اجرای مصوبات به سرعت انجام گیرد.

گروسی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان بیان داشت: شهرستان تاکنون طرح جامع نداشته است و هم اکنون طرح جامعی برای شهریار تهیه شده که رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز سرعت پیدا می کند.

نماینده مردم شهریار، ملارد و شهرقدس در مجلس عنوان کرد: اگر مشکلات کمبود آب، افزایش بی رویه جمعیت و مهاجرت، ساخت و سازها و دیگر مشکلات به همین صورت پیش رود، بحران جدی برای شهر تهران به وجود می آید و در آن زمان دیگر کاری نمی شود انجام داد.

وی یادآور شد: همچنین باید ساماندهی و بهسازی گلزارهای شهدا در شهرستان در اولویت کاری مسئولان امر قرار گیرد زیرا این اوضاع در شان شهدا نیست.

کد مطلب 840981

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها