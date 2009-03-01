104 پروژه مصوب دولت در شهریار 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، یوسفعلی درون پرور عصر گذشته در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی توسعه استان تهران و کمیته برنامه ریزی شهرستان شهریار اظهار داشت: شهرستان شهریار جزء شهرستانهای اول در اجرای پروژه ها و میزان پیشرفت فیزیکی است.

وی افزود: میانگین اجرای مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به شهرستانهای استان تهران 87 درصد و در شهرستان شهریار حدود 90 درصد است که این آمار ناشی از تلاش شبانه روزی مسئولان شهریاری در اجرای پروژه ها و عمل به مصوبات است.

این مسئول خاطرنشان کرد: 104 پروژه سفر رئیس جمهور به شهرستان شهریار شامل 22 پروژه آموزشی، 11 پروژه در بخش فرهنگ و هنر، 13 پروژه تربیت بدنی، 9 پروژه کشاورزی و منابع طبیعی، پنج پروژه حمل و نقل، 24 پروژه عمران شهری و روستایی، سه پروژه رفاه و امنیت، دو پروژه فنی و حرفه ای، دو پروژه امور آب، یک پروژه محیط زیست، هفت پروژه آبفای شهری و روستایی، چهار پروژه بهداشت و درمان و یک پروژه در بخش آموزش عالی است.

درون پرور با اشاره به پروژه های اجرایی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دور اول سفر رئیس جمهور به استان تهران اذعان داشت: وظیفه این وزارتخانه در دور اول سفر به شهرستان شهریار برقراری ارتباط تلفنی بین روستاها است که پروژه های مربوطه 100 درصد اجرایی شده اند.

معاون فنی و عمرانی استاندار تهران عنوان کرد: تجهیز بیمارستان شهریار با 45 درصد پیشرفت فیزیکی، احداث بیمارستان جدید در این شهرستان با 30 درصد و احداث ساختمان مسکونی پزشکان با 15 درصد پیشرفت فیزیکی سه پروژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهریار است.

وی یادآور شد: انجام مطالعات مکان یابی برای ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان نیز بر عهده وزارت صنایع و معادن بوده که انجام شده است.

این مسئول ادامه داد: وظیفه وزارت مسکن نیز در دور اول سفر رئیس جمهور به شهرستان شهریار اختصاص زمین برای ایجاد جایگاه CNG و احداث اداره مسکن و شهرسازی در شهرستان بود که به بهره برداری رسیده است.

معاون فنی و عمرانی استاندار تهران متذکر شد: وزارت کشور نیز هشت مصوبه در شهرستان شهریار داشت که در این راستا 230 دستگاه اتوبوس را وارد بخش حمل و نقل عمومی کرد و 141 دستگاه اتوبوس نیز طی دو ماه آینده تحویل می دهد.