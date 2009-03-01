برنامه های دولت برای پالایش نفت در برنامه پنجم

امین الله اسکندری در گفتگو با مهر با بیان این که تا کنون چندین برنامه محوری برای پالایش نفت در برنامه 5 توسعه کشور طرح ریزی شده است، گفت: یکی از طرحها که در حال حاضر نیز بحث های مقدماتی آن آغاز شده، تولید فرآورده های نفتی با کیفیت و استاندارد یورو 5 اروپا در پالایشگاه های داخلی است.

وی با اشاره به اینکه ساخت کلیه پالایشگاه های جدید نفت و طرح های بهینه سازی پالایشگاه های موجود، تولید محصولات با کیفیت اروپایی پیش بینی شده است، تصریح کرد: تولید محصولات نفتی با استاندارد یورو 5 با الگوهای زیست محیطی کشور هم تطابق بیشتری دارد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران یکی دیگر از برنامه های اولویت دار برنامه 5 را تغییر الگوهای تولید در پالایشگاه ها عنوان کرد و افزود: هم اکنون در پالایشگاه موجود نفت کشور، تنها 16 درصد خوراک نفت خام به بنزین تبدیل می شود.

وی ادامه داد: اما این نرخ در پایان برنامه 5 توسعه حداقل باید به 30 تا 35 درصد افزایش پیدا کند، به طوری که بخش عمده نفت خام ورودی به پالایشگاه ها باید تبدیل به محصولات پر ارزشی همچون بنزین شود.

اسکندری افزایش عدد اکتان ( درجه آرام سوزی) بنزین تولید پالایشگاه های داخلی را از دیگر طرح های مهم وزارت نفت اعلام کرد و یادآور شد: در این رابطه با استفاده از فن آوری های جدید پالایشی باید متوسط عدد اکتان بنزین تولید داخل افزایش پیدا کند.

مدیرامور پالایش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، اظهار کرد: در حال حاضر عدد اکتان بنزین تولیدی پالایشگاه ها برای تحویل به شرکت ملی پخش باید کمتر از 87 نباشد.

به گزارش مهر، هچنین پیشتر سید نور الدین شهنازی زاده معاون وزیر نفت یکی از برنامه های دولت در این بخش را افزایش ظرفیت پالایش نفت اعلام کرده و گفته بود: با ساخت 7 پالایشگاه جدید نفت تا سال 1391 ظرفیت پالایش نفت به حدود سه میلیون و 200هزار بشکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد.