خیابانی در گرگان به نام شهری در قزاقستان نامگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین ربیعی رئیس شورای نامگذاری شورای شهر گرگان ظهر یکشنبه در شورای نامگذاری شهرداری افزود: در جهت زمینه سازی برای گسترش روابط استان گلستان با کشور قزاقستان، شورای نامگذاری یک خیابان را در شهر گرگان با نام اکتائو نامگذاری کرد.

وی ضمن استقبال از افتتاح سرکنسولگری قزاقستان افزود: امیدوارم این اقدام، روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری قزاقستان را هرچه بیشتر گسترش دهد و باعث رشد و شکوفایی اقتصادی استان شود.

ربیعی اظهار داشت: بعد از تصویب نامگذاریها در صحن علنی شورا تابلوهای آن نیز ساخته و نصب می شود.

ذبیح الله میقانی عضو دیگر شورای نامگذاری نیز در این زمینه گفت: نامگذاری معابر و خیابانها در گرگان توسط کمیته فنی شورای نامگذاری تصویب و بعد از تایید شورا اجرا می شود.

وی نامگذاری یک خیابان به نام اکتائو را در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دانست.



ماه گذشته سرکنسولگری قزاقستان در گلستان در شهر گرگان گشایش یافت.

اکتائو از جمله شهرهای کشور قزاقستان است.