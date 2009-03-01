عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- دولت ائتلافی زیمبابوه از تلاش خود برای رفع تحریمهای خارجی خبر داد.
- دولت سومالی از امضای توافقنامه آتش بس میان خود و یکی از گروه های شورشی مهم این کشور خبر داد.
- روزنامه الصباح از برگزاری نشستی در لندن درباره عراق خبر داد.
-آرژانتین سفیر آمریکا در بونس آیرس را به دلیل اظهارات رئیس سیا، فراخواند.
-"باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کشورش قصد ندارد به مدت طولانی در افغانستان باقی بماند.
-رهبران آسه آن خواستار مشارکت بیشتر جوانان در ساختن جوامع شدند.
-برخی از خبرگزاریها از تصمیم باراک اوباما برای معرفی فرماندار کانزاس به عنوان وزیر بهداشت آمریکا خبر دادند.
-استرالیا بر ای بازسازی غزه 20 میلیون دلار به گروه های فلسطینی کمک می کند.
-اردن خواستار اقدام سریع برای پیشبرد صلح اسرائیل-فلسطین شد.
-اتحادیه عرب خواستار اقدام فوری برای بازسازی غزه شد.
- نروژ از اعزام یک ناو به همراه کشتی های جنگی اتحادیه اروپا برای مقابله با دزدان دریایی خبر داد.
-رهبران اتحادیه اروپا امروز یکشنبه نشستی فوری را برای بررسی بحران اقتصادی جهان برگزار می کنند.
-"محمد ناجی العطری" نخست وزیر سوریه طی روزهای آتی به بغداد می رود.
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