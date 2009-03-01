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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۵۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

- دولت ائتلافی زیمبابوه از تلاش خود برای رفع تحریمهای خارجی خبر داد.

- دولت سومالی از امضای توافقنامه آتش بس میان خود و یکی از گروه های شورشی مهم این کشور خبر داد.

- روزنامه الصباح از برگزاری نشستی در لندن درباره عراق خبر داد.

-آرژانتین سفیر آمریکا در بونس آیرس را به دلیل اظهارات رئیس سیا، فراخواند.

-"باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کشورش قصد ندارد به مدت طولانی در افغانستان باقی بماند.

-رهبران آسه آن خواستار مشارکت بیشتر جوانان در ساختن جوامع شدند.

-برخی از خبرگزاریها از تصمیم باراک اوباما برای معرفی فرماندار کانزاس به عنوان وزیر بهداشت آمریکا خبر دادند.

-استرالیا بر ای بازسازی غزه 20 میلیون دلار به گروه های فلسطینی کمک می کند.

-اردن خواستار اقدام سریع برای پیشبرد صلح اسرائیل-فلسطین شد.

-اتحادیه عرب خواستار اقدام فوری برای بازسازی غزه شد.

- نروژ از اعزام یک ناو به همراه کشتی های جنگی اتحادیه اروپا برای مقابله با دزدان دریایی خبر داد.

-رهبران اتحادیه اروپا امروز یکشنبه نشستی فوری را برای بررسی بحران اقتصادی جهان برگزار می کنند. 

-"محمد ناجی العطری" نخست وزیر سوریه طی روزهای آتی به بغداد می رود.

کد مطلب 840988

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