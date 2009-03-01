"آمادئوس" محامدی پنج هزار تماشاگر داشت

به گزارش خبرنگار مهر، "آمادئوس" نوشته پیتر شفر که این روزها به کارگردانی منیژه محامدی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته با احتساب ظرفیت 579 نفری سالن تا امروز با مجموع 18 اجرا میزبان چهار هزار و 766 تماشاگر بوده است.

در این نمایش که در بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز به صحنه رفت بازیگرانی چون ارژنگ امیرفضلی، محمد اسکندری، مهوش افشارپناه،‌ سام کبودوند و هنرمندان دیگر تئاتر حضور دارند. "آمادئوس" ساعت 19:30 اجرا می‌شود.





ارژنگ امیرفضلی در صحنه‌ای از نمایش "آمادئوس"

نمایش "کوکوی کبوتران حرم" علیرضا نادری نیز که در تالار چهارسوی مجموعه‌ی تئاتر شهر اجرا می‌شود با مجموع 18 اجرا در تالار 122 نفری چهارسو پذیرای یک هزار و 475 تماشاگر بوده است. این نمایش به داستان سفر 12 زن به مشهد مقدس می‌پردازد که در طول اقامت خود در یک مسافرخانه با ناگفته‌های زندگی یکدیگر مواجه می‌شوند.

افسانه ماهیان، شبنم مقدمی، ناهید مسلمی، بهناز جعفری، ژاله صامتی،‌ پریسا مقتدی،‌ پونه عبدالکریم‌زاده، فهیمه امن‌زاده، شهره سلطانی و سهیلا صالحی از بازیگران این اثر نمایشی هستند که همه روزه به غیر از روزهای شنبه ساعت 20 به صحنه می‌رود.

نمایش "کابوس‌های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو" نوشته و کار نادر برهانی‌مرند هم که از 14 بهمن‌ماه در تالار 115 نفری قشقایی اجرای خود را آغاز کرده تا به امروز با مجموع 18 اجرا پذیرای یک هزار و 761 تماشاگر بوده است. این نمایش به داستان مردی می‌پردازد که ساعاتی به تحویل سال جدید تصادف می‌کند و روحش بعد از بازگشت به خانه با افکار خانواده‌ خود و همچنین خاطرات تلخ گذشته مواجه می‌شود.

در این نمایش امیر جعفری، ریما رامین‌فر، علی سرابی، افسانه ماهیان، ستاره پسیانی، شیوا ابراهیمی، ایوب آقاخانی و امیررضا دلاوری به ایفای نقش می‌پردازند و به تازگی محمدرضا حسین‌زاده جایگزین مجید صالحی شده است. "کابوس‌های ..." ساعت 18 هر روز به غیر از روزهای شنبه اجرا می‌شود.

نمایش "آوا" به کارگردانی احمد ایرانی‌خواه اثر دیگری است که از 14 بهمن‌ماه در تالار 103 نفری سایه اجرای خود را آغاز کرده با مجموع 18 اجرا 780 تماشاگر داشته که آماری قابل قبول برای اجرای اثری نمایشی در مجموعه‌ تئاتر شهر نیست.

آوا موزیسینی است که بعد از دیدن یک کلیپ به کما می‌رود و در این بین همسرش به دنبال کشف دلیل به کما رفتن اوست. علی زرینی، احمد ایرانی‌خواه، الهام جعفرنژاد، توماج دانش‌بهزادی و بهنوش ناصرپور بازیگران این اثر نمایشی هستند. "آوا" ساعت 18:30 اجرا می‌شود.

نمایش "خواب بی‌وقت حوریه" به کارگردانی عباس غفاری که از 17 بهمن‌ماه در کارگاه نمایش مجموعه به صحنه رفته با مجموع 19 اجرا پذیرای 531 تماشاگر بوده است. این نمایش که نوشته محمد چرمشیر است به داستان سه زن در زمان موشک‌باران شهر تهران می‌پردازد.

مریم معینی،‌ تبسم هاشمی و رویا میرعلمی بازیگران "خواب بی‌وقت حوریه" هستند که ساعت 19:45 به صحنه می‌رود.

کلیه نمایش‌های مجموعه‌ی تئاتر شهر تا 23 اسفندماه اجرا می‌شوند و بعد از آن مجموعه تا فروردین 88 تعطیل است. ضمن اینکه از 12 تا 16 اسفندماه نیز سالن‌ سایه و کارگاه نمایش مجموعه میزبان نخستین جشنواره هنری عدالت و امید خواهند بود.