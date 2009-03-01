مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

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تاریخ توزیع کارت و برگزاری آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی در مقطع کارشناسی اعلام شد

آیت الله هاشمی رفسنجانی: اختیارات مردان نباید امنیت زنان را به خطر بیندازد

لاریجانی: اشتغال دغدغه اصلی دانشجویان است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: دو شغله های ورزش باید تا 2 روز آینده استعفا دهند





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میر حسین موسوی: از عرصه انتخابات ریاست جمهوری کنار نیستم

فرانسه تحریمهای جدید علیه ایران را تایید نکرد

کمیسیون تلفیق دولت را موظف به احیای ردیف دستگاهها کرد؛ تغییرات اساسی مجلس در لایحه بودجه 88





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مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور عراق: منتظر تحقق اخراج منافقین از عراق هستیم

دیوان محاسبات و مجلس اعلام کردند؛ تخلف دولت از بودجه 86





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رئیس جمهور با دعوت از صاحبنظران برای ارائه الگوی اقتصاد ایرانی - اسلامی تاکید کرد: اقتصاد بومی شرط موفقیت اصل 44

رئیس سازمان بازنشستگان کشوری: بازنشستگان با کمک بلاعوض به عمره می روند

بانک مسکن اعلام کرد: فرصت یکساله متقاضیان تسهیلات 8 میلیون تومانی

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور عراق: مسئولان عراق متوجه خطر ماندگاری اشغالگران باشند





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اوباما: به دنبال رابطه پایدار با ایران هستیم

نگاهی به وضعیت فعلی طرح هدفمند کردن یارانه ها؛ لایحه سرگردان

اولتیماتوم پور محمدی به دو شغله ها

میر حسین موسوی: مشغول فکر کردن هستم





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با سخنرانی در جمع مردم شیراز؛ سفرهای انتخاباتی خاتمی آغاز می شود

میر حسین موسوی در دیدار با جوانان: از عرصه انتخابات کنار نیستم

رئیس جمهور پیشنهاد کرد: تدوین پیوست نظری برای اجرای اصل 44

آقامحمدی: نحوه مدیریت در کشور صحیح نیست

اطلاعات:

فراخوان 15 میلیون مشمول جدید برای دریافت سهام عدالت

رئیس جمهوری در همایش اجرای اصل 44: بنای جدید اقتصاد کشور با اجرای سیاستهای اصل 44 ساخته می شود

آیت الله هاشمی رفسنجانی: زنان را نباید از حضور در برنامه های راهبردی باز داشت



تفاهم :

کارگران چقدر می گیرند؟ مروری بر بیش ترین و کم ترین دستمزدها

پاشایی فام خبر داد: ابلاغ بسته سال 88 بانک مرکزی



جام جم:

رهبر معظم انقلاب در دیدار با جلال طالبانی: روابط ایران و عراق ، دشمنان جدی دارد

اوباما: آمریکا به دنبال تعامل اصولی و پایدار با ایران است

آغاز انشعابهای انتخاباتی در جبهه اصلاح طلبان

دیوان محاسبات گزارش داد: بی انضباطی شدید مالی در بانکها و شرکتهای دولتی



جوان :

وزیر اقتصاد: لایحه هدفمند کردن یارانه ها را پس نمی گیریم

اوباما: آمریکا به دنبال تعامل اصولی و مستمر با ایران است

معاون وزیر بازرگانی اعلام کرد: نمایشگاه بهاره 15 تا 40 درصد ارزان تر از بازار

سرتیپ رادان: اجرای طرح گشتهای بسیج مثبت بوده است



جمهوری اسلامی :

رهبر انقلاب در دیدار جلال طالبانی رئیس جمهور عراق: نظامیان اشغالگر باید هر چه سریعتر از عراق خارج شوند

پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور: طرحهای تحول اقتصادی و بنگاههای زودبازده غیر کارشناسی است

آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار رئیس جمهور عراق: اتحاد گروهها و اقوام رمز پیروزی و توسعه عراق است

تشدید اختلاف میان سران رژیم صهیونیستی بر سر تشکیل کابینه



حمایت :

جدیدترین تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه اعلام شد؛ حمایت از طرحهای بهسازی روستایی

آیت الله هاشمی رفسنجانی: اتحاد رمز پیروزی و توسعه در آینده کشور عراق است

سخنگوی قوه قضائیه: مجازات قاچاقچیان سنگین است



حیات نو :

در گزارش جدید دیوان محاسبات مطرح شد؛ تخلفات گسترده دولت در بودجه 86

رهبر انقلاب در دیدار طالبانی تاکید کردند: خروج هر چه زودتر اشغالگران از عراق

جانشین فرمانده نیروی انتظامی وعده داد: جمع آوری مواد فروشان پایتخت تا پایان اسفندماه

اوباما: تعامل اصولی با ایران را دنبال می کنیم



خبر :

بازار زودتر از همیشه به تعطیلات می رود؛ رکود بازار در آستانه نوروز

هشدار رهبر معظم انقلاب نسبت به خطر بزرگ حضور اشغالگران در عراق

لاریجانی: اینکه کسی نتواند از علم خود امرار معاش کند یک خسران برای کشور است

اجناس نمایشگاه بهاره حداکثر 40 درصد زیر قیمت بازار

3 عامل کاهش قیمت مسکن از زبان سعیدی کیا



خورشید :

در بیانیه گروه غیر متعهدها تاکید شد: حمایت 100 کشور عضو آژانس از حق هسته ای ایران

احمدی نژاد: به دنبال برپایی یک نظام اقتصادی جدید در ایران هستیم؛ فراخوان تبیین مبانی اقتصاد انسانی

وعده مسئولان در آغاز فروش بهاره 88؛ قیمت 2 هزار قلم کالا کاهش یافته است



دنیای اقتصاد :

"دنیای اقتصاد" بررسی می کند؛ بازار خودرو در سال آینده

چراغ سبز مجدد اوباما به ایران

تصمیم جدید دولت برای مسکن مهر



سرمایه :

رئیس جمهوری در همایش اجرای اصل 44: باید اقتصاد را مردمی کنیم نه خصوصی

وزیر اقتصاد: لایحه یارانه نقدی را پس نمی گیریم

سردار رادان: تا چند روز آینده مصادیق بد پوششی سال 88 اعلام می شود



سیاست روز :

رهبر معظم انقلاب: نظامیان اشغالگر باید هر چه زودتر از عراق خارج شوند

به دنبال اظهارات اوباما در گفتگو با تحلیلگران مطرح شد؛ آیا انتظارات ایران و آمریکا برآورده می شود؟

مجلس به دنبال پاسخ نوذری است؛ افزایش قیمت گاز قانونی یا غیر قانونی؟

رقابت 20 کشور جهان در جشنواره بین المللی فیلم شهر

فرهنگ آشتی:

واکنش مشاور هنری رئیس جمهور: هیئت آمریکایی عذرخواهی کند؛ مهمانی ناهار سینماگران آمریکایی با ایرانیها

در آستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، مطالبات زنان چیست؟ دولت آینده قدم های واپس گذاشته شده را جبران کند



قدس :

نماینده سابق ایالات متحده در سازمان ملل: آمریکا مسابقه هسته ای را به ایران باخت

کارشناسان از بانکداری 88 می گویند؛ نرخ سود بانکی در دام تورم

معاون اول قوه قضائیه: افزایش فقر باعث ایجاد بسترهای وقوع جرم می شود



کاروکارگر :

میر حسین موسوی با تاکید بر اجرای اصل 43 قانون اساسی: دولت باید مانع ارزانفروشی و استثمار کارگران شود

رهبر انقلاب در دیدار جلال طالبانی هشدار داد: زمینه سازی اشغالگران برای حضور طولانی در عراق

کاهش قابل توجه قیمت پوشاک در بازار