به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله 20 روز مانده تا نوروز و تغییر اکران به رسم سال‌های گذشته هنوز فهرست قطعی فیلم‌هایی که قرار است آغازگر فصل سینمایی سال 88 باشند مشخص نیست.

هر چند از زمان برگزاری جشنواره بیست و هفتم فجر و حتی پیش از آن صحبت از اکران احتمالی چند فیلم در نوروز 88 بود، اما این احتمال به قطعیت نرسید. به این شکل با وجود اعلام آمادگی غیررسمی پنج فیلم برای نمایش نوروزی هنوز منابع رسمی این اخبار را تأیید نکرده و تکلیف اکران نامشخص است.





"شبانه‌روز"

در این میان با توجه به گزینه‌های احتمالی نمایش نوروزی می‌توان مروری کوتاه بر این آثار داشت. در این بررسی آثار با توجه به تنوع مضمونی، بازتاب جشنواره‌ای فیلم‌ها، تناسب با ایام عید و تعطیلات خانواده‌ها و البته اندیشیدن به تمهیدی برای رقابت با تلویزیون ارزیابی می‌شوند که در ایام نوروز به طور نامحدود فیلم و مجموعه ایرانی و خارجی پخش می‌کند.

"شبانه‌روز" دومین فیلم امید بنکدار و کیوان علیمحمدی از جمله گزینه‌هایی است که از زمان ساخت صحبت اکران نوروزی آن مطرح بود. فیلمی که با توجه فهرست پرتعداد بازیگران چهره سینما، حال و هوای عاشقانه فیلم، تنوع خطوط روایی برای درگیر کردن سلایق مختلف و البته ساختار تصویری و خاص می‌تواند مخاطب نوروزی را به سینماها بکشاند.

بازیگرانی چون نیکی کریمی، مهتاب کرامتی، مهناز افشار، پارسا پیروزفر (پس از چند سال دوری از سینما)، محمدرضا فروتن، حامد بهداد (با گریمی خاص در نقشی خاص)، حمیدرضا پگاه و ... با نقش‌آفرینی متفاوت با کارنامه تثبیت شده خود از جمله برگ‌های برنده "شبانه‌روز" هستند.

در این میان بازتاب جشنواره‌ای فیلم که مورد توجه نسبی منتقدان و مخاطبان قرار گرفت، جوایزی که از جشنواره بیست و هفتم فجر گرفت و حاشیه‌های ایجاد شده از جمله مواردی هستند که دیدن این فیلم را توصیه می‌کنند. سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری برای مرتضی پورصمدی و نامزد شدن در بخش بهترین چهره‌پردازی و طراحی صدا در کنار نامزدهای غایب این فیلم در رشته‌های مختلف از امتیازهای بالقوه آن است.

همچنین می‌توان به تجربه تهیه‌کننده فیلم سیدجمال ساداتیان در اکران‌های نوروزی موفق "دایره زنگی" و "چهارشنبه سوری" اشاره کرد که به نوعی می‌تواند با "شبانه‌روز" تکرار شود. این فیلم استعداد آن را دارد که با تغییر ذائقه مخاطبان و بها دادن به فرصتی که با آنها سهیم می‌شود پایه‌گذار گیشه مناسب یک فیلم ساختارمند باشد.

"درباره الی" چهارمین فیلم اصغر فرهادی از گزینه‌هایی است که هر چند به عنوان اکران نوروزی مطرح است اما با توجه به حرف‌های کارگردان و تهیه‌کننده احتمال نمایش آن ضعیف است. فرهادی نویسنده و کارگردان و سیدمحمود رضوی تهیه‌کننده فیلم در نشست رسانه‌ای به اکران نوروزی آن اشاره کرده‌اند، اما با توجه به فضا و حال و هوای تلخ فیلم، آنها تابستان را فصلی مناسبتر برای نمایش دانسته‌اند.



این فیلم با توجه به حاشیه‌های ایجاد شده و روندی غیرمعمول که برای حضور در جشنواره بیست و هفتم فجر طی کرد و رئیس جمهوری و وزیر ارشاد را به تعامل کشاند، خود به خود کنجکاوی‌برانگیز است، اما مهمتر اینکه "درباره الی" در حاشیه‌های خود متوقف نماند و بازتاب نمایش آن در جشنواره نشان داد ویژگی‌های بالقوه برای درگیر کردن مخاطب دارد.

خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی پنجاه و نهمین جشنواره فیلم برلین برای فرهادی، سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی از بیست و هفتمین جشنواره فجر و سیمرغ فیلم برگزیده تماشاگران (به طور مشترک با "بی‌پولی") از دیگر امتیازهای فیلم به شمار می‌روند.

حضور فهرستی از بازیگران حرفه‌ای که در این فیلم خوش درخشیده‌اند همچون شهاب حسینی، مریلا زارعی، صابر ابر، ترانه علیدوستی، رعنا آزادی‌ور، احمد مهرانفر و نخستین نقش‌آفرینی موفق مانی حقیقی و پیمان معادی از برگ‌های برنده "درباره الی" است. می‌توان به این موارد فیلمنامه روان و خوش‌ریتم فرهادی، کارگردانی و فیلمبرداری و فضای دلهره‌آور و تعلیقی فیلم را نیز اضافه کرد که مخاطب را به دیدن آن ترغیب می‌کند.

"اخراجی‌ها 2" دومین فیلم مسعود ده‌نمکی است که با همه حاشیه‌ها و جنجال‌های ایجادشده در طول ساخت و نمایش در جشنواره فجر، قطعی‌ترین گزینه اکران نوروز 88 است. این فیلمساز از زمان ساخت این پروژه به نمایش نوروزی آن تأکید داشت که به نظر می‌رسد قراری از پیش تعیین شده است.

به گزارش مهر، "اخراجی‌ها 2" با تکیه بر سابقه خوش اکران نوروزی "اخراجی‌ها" در نوروز 86، از همان آغاز برای کارگردان به منزله حرکت بر مسیری امتحان پس داده بود و تجربه هم نشان می‌دهد هیچ چیز نمی‌تواند پیش‌بینی‌های کارگردان را نقض کند. حضور بازیگران "اخراجی‌ها" به جز کامبیز دیرباز و اضافه شدن جمعی دیگر از بازیگران به این جمع از گزینه‌های بالقوه برای جذب مخاطب است.

این فیلم با یدک کشیدن عنوان اولین پروژه دنباله‌دار سینمای ایران، فروش یک میلیاردی "اخراجی‌ها" و محبوبیت آن، دریافت جایزه ویژه هیئت داوران بخش نگاه نو (مسابقه فیلم های اول و دوم) جشنواره بیست و هفتم و البته حرکت بر مسیر حاشیه‌ها و حرف و حدیث‌ها می‌تواند گزینه‌ای باشد که حتی رکورد فروش فیلم قبلی را بشکند، اما بازتاب‌های جشنواره‌ای فیلم حتی برای علاقمندان "اخراجی‌ها" حکایتی دیگر است.

"وقتی همه خوابیم" دهمین فیلم بهرام بیضایی از گزینه‌های احتمالی اکران نوروزی است که به جهت دوری هفت ساله این کارگردان پیشکسوت می‌تواند مخاطبان را جذب سینما کند. بیضایی از جمله هنرمندانی است که نامش در عرصه‌های مختلف می‌تواند برای همگان جذاب و کنجکاوی برانگیز باشد.

حاشیه‌های جشنواره‌ای فیلم و بازتاب نمایش آن بخصوص میان منتقدان فضایی ایجاد کرد که در مطبوعات و رسانه‌ها از این فیلم در فیلم بسیار گفته شود و در واقع موج‌سازی کند. در این میان از مولفه‌های مستعد و غیر حاشیه‌ای فیلم می‌توان به مضمون جذاب پشت صحنه سینمای ایران با نگاه طنازانه خاص بیضایی، نقش‌آفرینی حسام نواب‌صفوی، شقایق فراهانی و مجید مظفری در نقش‌هایی طنز و خاص (و البته پیشینه‌دار) و زاویه دید خاص فیلمساز اشاره کرد.

سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران بخش بین‌الملل بیست و هفتمین جشنواره فجر و سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس برای ایرج رامین‌فر و آتوسا قلمفرسایی در بخش سودای سیمرغ از بازتاب‌های جشنواره‌ای فیلم هستند که می‌تواند برای مخاطب نوروزی همچنان جذاب باشد.





"درباره الی"

"سوپراستار" نهمین فیلم تهمینه میلانی نیز از جمله آثاری است که احتمال حضور آن در نوروز 88 می‌رود. فیلمی که با مضمون پشت صحنه سینمای ایران و محوریت زندگی یک بازیگر ستاره، خود به خود کنجکاوی‌برانگیز است. بخصوص که پرداخت سهل‌الوصول میلانی می‌تواند ارتباطی سهل با مخاطب برقرار کند.

به گزارش مهر، این فیلم موفق شد دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن را برای فتانه ملک‌محمدی از بخش در جستجوی حقیقت (مسابقه سینمای معناگرا) از بخش بین‌الملل و همچنین سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد را برای شهاب حسینی از بخش سودای سیمرغ (مسابقه سینمای ایران) جشنواره بیست و هفتم به همراه بیاورد که از امتیازهای بالقوه فیلم است.

حاشیه‌های فیلم و حضور بازیگرانی چون شهاب حسینی، نسرین مقانلو، لیلا زارع، السا فیروزآذر، فریبا کوثری و ... وجه سهل‌الوصول معناگرایی و البته ورود به حاشیه‌های سیاه و خاص زندگی یک ستاره سینما از جمله مواردی هستند که می‌توانند اکران نوروز را با این فیلم واجد تنوع کرده و گیشه‌ای مناسب را برایش رقم بزنند.