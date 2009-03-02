ساخت واحدهای تجاری و مسکونی در گلستان کاهش یافته است

امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: امسال دو هزار و 400 مترمربع واحدهای مسکونی و تجاری در استان ساخته شد در حالیکه این میزان در سال گذشته دو هزار و 800 مترمربع بوده است.

وی اظهار داشت: مسائل اقتصادی و رکود بازار مسکن از جمله دلایل کاهش میزان ساخت واحدهای تجاری و مسکونی در استان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری 500 هزار مترمربع پروانه ساختمانی در استان صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش داشته است.

به گفته مصباح، عمر مفید ساختمان در ایران با توجه به استاندارد نبودن مصالح کمتر از 30 سال است و برخی ساختمانها که با دقت بیشتری ساخته می وشد حدود 40 سال عمر مفید دارند.

رئیس نظام مهندسی ساختمان گلستان بیان داشت: اجرای قانون نظام مهندسی مسکن در شهرهای مختلف، طرحی ساختمانها و اجرای آن توسط مهندسی باصلاحیت از جمله کارهای دست اقدام این سازمان است.

وی عنوان کرد: همچنین طرحهای سازه و معماری و نظارت بر آن نیز برعهده این سازمان بوده و باید رعایت شود.

مصباح ، تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان را دو هزار و 500 نفر اعلام کرد.

