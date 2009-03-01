"کنفرانس بین المللی عراق" در لندن برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "دیوید میلی باند" وزیر امورخارجه انگلیس درخلال سفر اخیر خود به بغداد در گفتگویی کوتاه با این روزنامه، اعلام کرد : لندن اواخر ماه آوریل آتی کنفرانسی بین المللی را برای سرمایه گذاری در عراق میزبانی خواهد کرد.

وزیر امورخارجه انگلیس در این گفتگو با تمجید از شجاعت ملت عراق در مقابله با سختی ها از تصمیم آنان برای سرمایه گذاری و بهره گیری از فرصت های به وجود آمده برای کشورشان قدردانی کرد.

وی همچنین بر حرکت و تمرکز انگلیس برای مشارکت فراگیر و همه جانبه با عراق به ویژه در زمینه های سیاسی، اقتصادی ، آموزشی و فرهنگی و درعین حال نظامی و امنیتی و ادامه آموزش نیروهای عراقی تاکید کرد.

وزیرامورخارجه انگلیس در سفر کوتاهی که پنجشنبه نهم اسفنده ماه به بصره داشت، گفت : کار عقب نشینی نظامیان این کشور از جنوب عراق از تاریخ 31 مارس ( 11 فروردین 88 ) آغاز خواهد شد.

انگلیس از زمان آغاز جنگ علیه عراق در سال 2003 تاکنون 178 نظامی خود را از دست داده است و در حال حاضر 4 هزار و 100 نظامی در عراق دارد.

نظامیان انگلیسی، اول ژانویه (12 دی ماه ) کنترل فرودگاه بصره را به نیروهای عراقی واگذار کردند.