منطق امروز انقلاب به مدد شعر استوار شده است / پایان جشنواره شعر فجر

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین دوره شعر فجر عصر دیروز شنبه دهم اسفندماه با حضور محمدحسین صفار هرندی، محسن پرویز، علی معلم دامغانی، سیدعلی موسوی گرمارودی، مشفق کاشانی، علی شجاعی صائین، ساعد باقری، مصطفی امیدی و جمعی دیگر از شاعران پیشکسوت و جوان در تالار وحدت برگزار شد.

وزیر ارشاد در این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه شعر در فرهنگ ایرانی گفت: شعر کلامی است اعجازگونه که بر حسب قوت و ضعف نقشی متفاوت دارد.

اگر شعر نبود پای استدلالمان می‌لنگید

وی افزود: این واقعیت در میان ما ایرانیها جا افتاده بود که از شعر به عنوان منطق و استدلال استفاده می‌کردند یعنی جایی که گوینده می‌خواست کلامش تاثیرگذار باشد آن را با چاشنی شعر همراه می‌کرد. به همین دلیل اگر ما ایرانیها از شعر بی‌بهره بودیم به طور حتم پای استدلالمان می‌لنگید.

صفار هرندی در ادامه خاطرنشان کرد: حتی گاهی اتفاق می‌افتد شعری که برای یک منطق و استدلال استفاده می‌شود ناصحیح است. اما باز در جا انداختن استدلال درست موثر است. به همین دلیل ما باید از نقاط قوت شعر بهره بیشتری ببریم.

از عادت دیرینه فاصله گرفته‌ایم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه چند سالی است فرهنگ عمومی ما از عادت دیرینه خود فاصله گرفته، اذعان داشت: متاسفانه این عادت پسندیده جای خودش را به منطق دیگری می‌دهد. به همین سبب برای احیای این عادت خوب باید قدمهای بیشتری برداریم.

وی افزود: دو بخش در احیای این عادت نقش دارند؛ یک بخش به عهده وزارت آموزش و پروش است و یک بخش دیگر بر عهده نشستهای ادبی و شعرخوانی. بنابراین باید فعالیت این بخش با حضور استوانه‌های شعر معاصر بیشتر شود تا این روحیه تقویت شود.

صفار هرندی درباره نقش آن در پیروزی انقلاب گفت: شعر انقلاب اسلامی یعنی شعری که مولود واقعه‌ای به نام انقلاب اسلامی است و در حقانیت و رسالتش همین بس که در 30 سالگی جوانتر و شکوفاتر از روز تولدش است و زایشی دوباره دارد.

انقلاب اسلامی مولود شعر است

وی افزود: شعر انقلاب مولود واقعه‌ای به بزرگی و عظمت خود انقلاب اسلامی است، اما انقلاب هم مولود شعر بود، اگر نبود همراهی و مدد شعر با انقلاب، منطق انقلاب اسلامی استواری امروز را نداشت و شعارهایی که با انقلاب متولد شد فراگیر نمی‌شد و در کوی و برزن به راحتی بر زبانها جاری نمی‌شد و مردم با این شعارها انس نمی‌گرفتند.

صفار هرندی ادامه داد: اتفاقی که با انقلاب افتاد این بود که مردم در پس هر واقعه شعاری نو ساختند، این اتفاق پدیده کم‌سابقه‌ای در جهان بود و در پس هر شعاری که ساخته می‌شد پای یک شاعر انقلابی در میان بود. این حقیقت بر این ادعا صحه می‌گذارد که همانطور که شعر انقلاب اسلامی مولود انقلاب است، انقلاب هم مولود شعر است و این اثرگذاری شعر را نمی‌توان انکار کرد.

وزیر ارشاد با اشاره به تحولات و پیشرفت‌ها در انقلاب ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب برخی از بیرونی‌ها به طعنه گفتند ملت ایران هر شش ماه یکبار مطلب و تحول جدیدی برای عرضه به دنیا دارد. خوب است شعر همپا و همراه این تحولات باشد چرا که ظرفیت زیادی برای این کار داد که باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

وی با اشاره به برگزاری سومین دوره جشنواره شعر فجر ابراز امیدواری کرد با برگزاری این قبیل جشنواره‌ها شعر فارسی روز به روز پررونق تر شود و جایگاه حقیقی خود را پیدا کند.

صفار هرندی با بیان اینکه این کشور پر از قریحه‌های ناب و شاعران برجسته است تاکید کرد: طبیعی است وقتی قرار می‌شود از میان این عزیزان که در عرصه شعر زحمت می‌کشند انتخابی صورت بگیرد، حقیقت کاملا ادا نمی‌شود و برخی نام‌های بزرگ از قلم می‌افتند. همینجا قول می‌دهیم در برنامه‌های آینده از این عزیزان تقدیر کنیم.

27 سال حوزه شعر فراموش شده بود

محسن پرویز هم در این مراسم با تاکید بر لزوم توجه به حوزه شعر و داستان گفت: یکی از دلایلی که حوزه شعر در طول 27 سال پس از انقلاب فراموش شده بود و امروز هم ادبیات داستانی به این وضعیت مبتلا شده، پاک کردن اصل مسئله و پرداختن به حواشی است.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای این مراسم گفت: بر اساس برنامه‌ریزی در جلسات شورای سیاست گذاری سومین دوره جشنواره شعر فجر قرار شد که به مناسبت تقارن این جشنواره با سی سالگی انقلاب اسلامی و با هدف ایجاد زمینه ای برای تعامل میان شاعران ایرانی با شاعران خارجی برنامه‌های جشنواره در سال آتی هم ادامه داشته باشد.

وی افزود: همچنین بر اساس تصمیم اعضای این شورا قرار شد از شاعران پیشکسوت انقلاب اسلامی که در عرصه شعر زحمات زیادی کشیده اند، تجلیل به عمل آید، بنابراین فهرست 1500 نفره ای تهیه شد و در جلسات شورا به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان از همه کسانی که نامشان در فهرست آمده تجلیل کرد.

پرویز ادامه داد: بر همین اساس گروه پنج نفره‌ای تشکیل شد که سه نفر از اساتید که تردیدی در انتخاب آنها نبود و دو نفر دیگر از اعضای شورای سیاست گذاری جشنواره شعر، مامور انتخاب فهرستی از شاعران پیشکوست شدند، که این گروه پنج نفره عبارت بودند از استاد مشفق کاشانی، علی معلم دامغانی، سید علی موسوی گرمارودی، فاضل نظری و امیری اسفندقه.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد با بیان اینکه در سومین دوره جشنواره 80 تن از شاعران برگزیده تجلیل می شوند، اذعان کرد: با توجه به حجم بالای کار اگر نامی از قلم افتاده در برنامه‌هایی که سال آینده برگزار می شود سعی می کنیم تا از آنان تقدیر به عمل آوریم.

تاکید بر اهتمام به حوزه داستان و شعر

پرویز در ادامه با بیان اینکه شعر پس از پیروزی انقلاب اسلامی 27 سال فراموش شده بود، گفت: گاهی برای فرار از اصل مسئله سعی می‌کنیم صورت مسئله را پاک کنیم یکی از دلایلی که حوزه شعر در طول این سالها فراموش شده بود و امروز هم ادبیات داستانی به این وضعیت مبتلا شده، پاک کردن اصل مسئله و پرداختن به حواشی بود.

رئیس شوارای سیاست گذاری سومین دوره جشنواره شعر فجر ادامه داد: 27 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ برنامه ای برای تجلیل از شاعران پیشکسوت ، که سالها در حوزه شعر انقلاب زحمت کشیده بودند، وجود نداشت و این ظلمی بزرگ به شعر انقلاب اسلامی بود و این ظلم امروز در حوزه داستان هم وجود دارد.

از داستانویسان پیشکسوت هم تجلیل خواهیم کرد

وی خاطر نشان کرد: بنیاد ادبیات داستانی اولین وظایفش این است که برنامه مشابهی را برای تجلیل از داستان‌نویسان انقلاب اسلامی تدارک ببیند و ما امیدواریم که در سال 88 شاهد برگزاری جشنواره داستان فجر و برنامه تجلیل از داستانویسان باشیم.

در ادامه مراسم چند تن از شاعران برگزیده بخش بین الملل و بخش داخلی جشنواره به شعرخوانی پرداختند.

ظهور چهره‌های جدید در شعر بشارتی برای ماست

علی معلم دامغانی دبیر سومین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر دیگر سخنران این مراسم، گفت: جهان به پایان نمی رسد و هر هر انسانی در پایان به آغاز می‌رسد چرا که تخیل، تعقل و تجربه از پی یکدیگرند.

وی افزود: امروز از این سو و آنسوی ایران شاعر می‌جوشد و این اشارت و بشارتی برای ماست که اندیشه به صورت منظوم در اختیار نسلهای متفکر قرار می‌گیرد تا حکمت فرا بگیرند و در پی آن علم زاده شود.

معلم خاطر نشان کرد: برای برگزاری جشنواره شعر فجر افراد زیادی حمایت کردند که نخست باید از رهبر معظم انقلاب اسلامی سپاسگزاری کنم که همواره در معیت شاعران بودند و این مطلبی است که همه ما شاعران برآنیم و سپس از وزیر فرهنگ و ارشاد و معاون ایشان که حمایتهای بی‌دریغی داشتند، سپاسگزاری می‌کنم.

فاضل نظری دبیر علمی سومین جشنواره شعر فجر نیز در ادامه مراسم گزارشی از عملکرد هیئت داوران این جشنواره و نحوه انتخاب آثار برگزیده ارائه کرد.

وی سپس گفت: شعر امروز انقلاب اسلامی روایتی است از مشاهده دقیق و هنرمندانه شاعرانی که واقعیت جهان را با چشم جان می بینند شعری که پس از گذشتن از پیچ و خمها به دشتهای سرسبزی رسیده است.

رقابتی شدن چهارمین دوره جشنواره در دوبخش عمومی و جوان

نظری در ادامه از رقابتی شدن دو بخش عمومی و بخش جوان جشنواره بین المللی شعر فجر از سال آینده خبر داد.

در ادامه مراسم برگزیدگان بخش جوان جشنواره لوح تقدیر و جوایز خود را از دستان محمد حسین صفارهرندی، علی معلم دامغانی، محسن پرویز، فاضل نظری و مصطفی امیدی دریافت کردند.

تجلیل از سی شاعر پیشکسوت و اهدای جوایز از دیگر بخشهای این برنامه بود.

اسامی این استادان به این شرح است: محمدعلی معلم دامغانی،سید علی موسوی گرمارودی، مشفق کاشانی، عبدالجبار کاکایی، خسرو احتشامی، فاطمه راکعی، ساعد باقری، عباسعلی باقری، محمد جواد محبت، محمدعلی بهمنی، پرویز بیگی حبیب آبادی، زکریا اخلاقی، مصطفی رحماندوست، بهمن صالحی، حسین آهی،محمدرضا سهرابی‌نژاد، قادر طهماسبی، محمود شاهرخی، احمد عزیزی، ‌علیرضا قزوه،‌ جواد محقق، محمدرضا محمدی نیکو، بیوک ملکی، یوسفعلی میرشکاک، سیمین‌دخت وحیدی، ضیاءالدین ترابی، حمید سبزواری، سهیل محمودی و محمدرضا عبدالملکیان، حسین اسرافیلی.