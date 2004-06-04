هفته آينده تكليفم را با پاس مشخص مي كنم

مجيد جلالي سرمربي تيم فوتبال پاس كه چندي پيش دچارعارضه خفيف قلبي شده بود درگفت وگوبا خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: قراراست روزدوشنبه براي معاينه نزد پزشكم بروم و چنانچه بخواهم به فعاليتم درعرصه مربيگري ادامه بدهم بايد مشكلات جسماني خود را به طور صد درصد پشت سر بگذارم. دراين ارتباط طبق نظرپزشكم عمل خواهم كرد.

سرمربي پاس با اشاره به وضعيت ادامه همكاري خود بااين باشگاه افزود:همان طوركه درابتدا گفتم حضور من در فوتبال منوط به سلامتي كاملم است و چنانچه مشكلي نداشته باشم با تمام وجود درخدمت پاس خواهم بوداما درغيراين صورت بايد رفتاراحتياط آميزي درپيش بگيرم وخود را ازاسترس و هيجان به دورنگه دارم.