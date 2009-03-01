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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۲۳

خداداد المپیک رزمی آسیا را از دست داد

خداداد المپیک رزمی آسیا را از دست داد

عضو تیم ملی تکواندو کشورمان به دلیل عمل جراحی زانوی آسیب دیده‌اش نمی تواند در اولین دوره المپیک هنرهای رزمی آسیا به میدان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد خداداد که در اردوهای تیم ملی حضوری فعال دارد در رقابت‌های لیگ برتر طی دو هفته گذشته متحمل دو شکست پیاپی شد.

وی که عضو تیم مس کرمان است به همراه تیم این تیم به روی "شی هاپ چانگ" رفت اما به دلیل آسیب دیدگی نتوانست توفیقی حاصل کند.

خداداد در دیدار با دانشگاه آزاد از ناحیه مینیسک پای راست آسیب دید و طبق نظر پزشکان باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. علاوه بر مینیسک "PCL" پای راست خداداد نیز مشکل دارد.

قسمت‌های آسیب دیده پای خداداد هم اکنون متورم است و بعد از کاهش تورم (به احتمال فراوان هفته آینده) عمل جراحی توسط دکتر رازی روی پای آسیب دیده این تکواندوکار انجام خواهد شد.

کد مطلب 841002

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