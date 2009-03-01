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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۴۶

مقالات همایش "ادبیات داستانی کودک و نوجوان" انتخاب شدند

مقالات همایش "ادبیات داستانی کودک و نوجوان" انتخاب شدند

دبیر همایش "ادبیات داستانی کودک و نوجوان" از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه و انتخاب 35 چکیده مقاله برای ارائه در همایش خبر داد.

کاووس حسنلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از 100 اثر رسیده توسط داوران بررسی شد و 35 چکیده مقاله انتخاب شده‌اند که باید در همایش ارائه شوند.

وی افزود: بعضی از این مقالات به شکل پوستر و تعدادی از این مقالات هم به شکل سخنرانی در همایش ارائه می‌شوند که پس از انتخاب مقالات سخنرانان را دعوت خواهیم کرد.

حسنلی با بیان اینکه تا به حال تنها چکیده مقالات بررسی شده‌اند، اظهار داشت: از طریق ایمیل با این نویسندگان در ارتباط هستیم و نویسندگان مقالات باید اصل مقاله را تا هفته آینده به همایش بفرستند.

دبیر همایش "ادبیات داستانی کودک و نوجوان" همچنین از برگزاری یک میزگرد در این همایش خبر داد و گفت: "میزگرد مخاطب شناسی" در روز دوم همایش برگزار می‌شود و از نویسندگان مطرح ادبیات کودک برای شرکت در آن دعوت خواهیم کرد.

همایش "ادبیات داستانی کودک و نوجوان" 21 اردیبهشت 1388 در شیراز برگزار خواهد شد.

این همایش همچون نخستین دوره آن که در سال 1387 برگزار شد با همکاری گروه ادبیات کودک و نوجوان "انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران" و "قطب علمی پژوهشهای فرهنگی و ادبی فارس" برگزار می‌شود و موضوع اصلی آن "ادبیات داستانی کودک و نوجوان" خواهد بود.

کد مطلب 841004

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